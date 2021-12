Aviser: Johnson var med til pizzafest under nedlukning

Den såkaldte Partygate-skandale omkring den britiske premierminister, Boris Johnson, vokser.

Sidste år i maj, da Storbritannien var midt i en striks nedlukning, var Johnson med til en sammenkomst i sin have i Downing Street, hvor omkring 20 medarbejdere spiste pizza og drak vin.

Nogle sad inde i Downing Street 10, der er Johnsons embedsbolig. Andre var i den have, der hører til boligen.

Det siger kilder til aviserne The Guardian og The Independent.

Kun to måtte mødes

På det tidspunkt var der et forsamlingsforbud, der betød, at det kun var tilladt for to personer, der ikke boede sammen, at mødes udendørs. Og hvis de mødtes, skulle det være med mindst to meters afstand imellem sig.

Nogle af de ansatte blev siddende til sent om aftenen og drak.

Premierministeren var selv kun til stede i et kvarters tid i haven, hvor sammenkomsten fandt sted.

Inde i premierministerboligen i Downing Street 10 sagde Johnson til en medarbejder, at de ansatte i hans stab fortjente en drink for at have 'slået' virusset tilbage.

Minister afviser

Kilderne oplyser til The Guardian, at også den daværende sundhedsminister, Matt Hancock, blev set ved arrangementet i haven i Downing Street.

En talsmand for Hancock afviser, at det skulle være sandt.

Den daværende sundhedsminister deltog i en pressekonference, der sluttede klokken 17.53, siger talspersonen til The Guardian. Derpå talte han med sine medarbejdere og tog til haven i Downing Street for at tale med premierministeren.

- Han forlod Downing Street klokken 18.32 og tog tilbage til Sundhedsministeriet, siger talspersonen.

Stor vrede

Johnsons talsperson siger ligeledes, at der blev holdt arbejdsmøder i haven i Downing Street. Også efter pressemødet tidligt på aftenen 15. maj 2020.

- Premierministeren gik til sin bolig kort efter klokken 19. Et mindre antal medarbejdere, som skulle være på arbejde, blev i haven i Downing Street en del af eftermiddagen og aftenen.

I forvejen er der stor vrede blandt mange briter efter afsløringen af, at Johnsons medarbejdere ved juletid sidste år holdt julefrokost i Downing Street. Der skal også have været andre fester og arrangementer.

Det skete på et tidspunkt, hvor alle briter ellers fik besked af regeringen på at holde sig hjemme og lade være med at feste på grund af den voldsomme smitte med coronavirus.

Skandalen har fået tilnavnet 'Partygate'.