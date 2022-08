Avisledere: - De små fisk betaler prisen

I torsdagens avisledere er der delte meninger om, hvorvidt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lavet et ordentligt stykke arbejde i sagen om de embedsmænd, der er involveret i minksagen.

Ekstra Bladets opinionsredaktør, Mads Kastrup, skriver i avisens leder, at Ekstra Bladets respekt for Medarbejder- og Kompetencestyrelsens udlægning kan ligge på et meget lille sted.

- Nogenlunde på størrelse med det omfang, vi finder, at styrelsens uafhængighed syner af oven på denne eftergivenhed, skriver Mads Kastrup.

I Politiken skriver avisens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, at der ikke er grund til at anfægte styrelsens rådgivning.

- Den er efter alt at dømme lovlig. Men resultatet forekommer stødende, skriver chefredaktøren.

Annonce:

JydskeVestkysten ansvarshavende chefredaktør, Peter Orry, opfordrer læseren til at modstå fristelsen for at beskylde Mette Frederiksen for at have håndstyret processen i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Vores system bygger på tillid til og respekt for uvildige myndigheder, embedsmænd, domstole og mange andre instanser, som politikerne skal holde stor armslængde til, skriver han.

Får advarsel

Onsdag blev der truffet afgørelse om, hvad der skal ske med de embedsmænd, der ifølge Minkkommissionen kunne rejses sager mod som følge af beslutningen om at slå mink ned i 2020.

Det skete på baggrund af en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Konklusionen er blandt andet, at Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet, får en advarsel.

Rigspolitichef, Thorkild Fogde, bliver fritaget fra tjeneste, og der indledes en disciplinærsag mod ham.

Også Henrik Studsgaard, der er departementschef i Miljøministeriet, er blevet fritaget fra tjeneste.

Politiken opsummerer minksagens konklusion således:

Annonce:

- De små fisk må betale prisen, mens de store fisk går stort set ram og uplettet forbi.

Og Ekstra Bladet fastholder, at minksagen er et udtryk for regeringens magtfuldkommenhed.

- Og denne udgang på tjenesteforseelserne i det øverste Danmark i forbindelse med sagen bekræfter det blot, lyder det.