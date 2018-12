Bacon-kommentar gav liv til veganerparti: - Den gav os en mikrofon

En kommentar om bacon fra miljø- og fødevareministeren, Jakob Ellemann-Jensen, fik for alvor debatten om veganisme til at syde i 2018

- Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon.

Sådan svarede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen kækt, da han 2. oktober på vej til slotskirken blev konfronteret af medstifter af Veganerpartiet Henrik Vindfeldt, som var mødt op for at debattere forholdene for grise og kyllinger i Danmark.

Et kort videoklip af den korte meningsudveklsing fandt hurtigt vej til dagspressen og de sociale medier, hvor der for alvor blev sat gang i debatten omkring veganisme, dyrevelfærd, sundhed og miljøet.

Men mødet mellem Jakob Ellemann-Jensen og Henrik Vindfeldt medførte også en enorm opmærksomhed til Veganerpartiet, der hidtil kun havde eksisteret i seks måneder som Henrik Vindfeldts eget 'lille hobbyprojekt.'

- Episoden gav os en masse eksponering og en mulighed for efterfølgende at gå ud i medierne og validere vores budskaber med rapporter og fakta. Den gav os en mikrofon, som vi har kunne bruge til at vække folks interesse for, hvad der sker i fødevareindustrien, siger partiets 27-årige medstifter.

Folk bliver irriterede

Han kan godt forstå, at folk kan føle sig provokeret, når et parti kalder på en ændring af deres spise- og forbrugsvaner.

- Jeg tror, at når nogle efterspørger, at folk ændrer deres adfærd, så bliver de irriterede og påberåber sig deres liberale rettigheder, siger han og tilføjer:

- Ved afskaffelsen af revselsesretten sagde folk, at der ikke var nogen, som skulle blande sig i, hvordan de opdragede deres børn. Alligevel har vi i dag 20 til 25 år senere alle sammen en forståelse for, at man selvfølgelig ikke skal slå sine børn, siger Henrik Vindfeldt.

Siden klippet kom frem, er han blevet et velkendt ansigt i de danske medier. I oktober skrev B.T., at Henrik i en video på Veganerpartiets Facebook-side havde sammenlignet kødspisere med pædofile - en tolkning, som den 27-årige veganer i øvrigt var meget uenig i.

I november anmeldte hans parti komikeren Tobias Dybvad for dyresex, og fjerde december fældede Henrik en tåre på live fjernsyn, da han var i TV2 News for at tale om problemerne ved industrielt landsbrug.

Sidstnævnte følelsesladede episode er han dog hverken flov eller ærgerlig over. Tværtimod synes Henrik, at det var et vigtigt signal at sende til danskerne.

- Jeg synes, det var rigtig vigtigt, at folk kunne se, at helt almindelige mennesker synes, at det her er så brutalt, at de bliver følelsesmæssigt påvirkede af det, siger han.

Stort set fra den ene dag til den anden gik Henrik Vindfeldt fra at være autodidakt videoproducer til at blive en velkendt ansigt i de danske medier, hvor han bliver inviteret ind for at tale om veganisme. Her er han på besøg hos Danmarks Radios P3 sammen med Lisel Vad Olsson, der driver bloggen Taler For Dyr, hvor hun skriver om veganisme. Privatfoto: Henrik Vindfeldt

- Mit syn på Danmark blev drejet

Der er meget at glæde sig over i det dugfriske parti, forklarer Henrik Vinfeldt, som oplever en stigende interesse blandt danskerne for at leve et liv uden animalske produkter. Selv blev han for alvor interesseret i sagen i april, hvor han selv havde været veganer i omkring et halvt år.

- Jeg begyndte at gå igennem en masse rapporter, fordi jeg skulle lave en dokumentar. Jeg tog ud til en masse organisationer og indhentede rapporter, som jeg efterfølgende læste igennem, og der fik jeg mig en 48 timer lang oplevelse, hvor hele mit syn på Danmark blev drejet, fordi tingene fungerer på en helt anden måde, end jeg havde forestillet mig.

Henrik understreger, at det største problem i dag set fra Veganerpartiets synspunkt er manglen på oplysning omkring, hvordan vores mad bliver produceret.

- Veganere bliver jo veganere, fordi de finder ud af, at det enten er destruktivt for miljøet, deres egen sundhed eller for dyrene. Så længe industrien kan dæmpe det budskab, kan man fastholde folk i troen om, at alt er godt.