Ballade i Trump-familien: Kæreste klippet ud

Ivanka Trump ønsker øjensynligt ikke, at broderens kæreste optræder på et bryllupsbillede fra weekenden

Alt er fryd og gammen i Trump-familien.

Det indtryk kan man hurtigt få, når man ser billederne fra den tidligere præsidents yngste datter, Tiffany Trumps, bryllup, der blev afholdt i weekenden.

Men bag den velpolerede facade kan der være ridser i lakken. Storesøster Ivanka Trump har nemlig delt flere billeder fra festen på sine sociale medier, og her har hun bevidst klippet ét familiemedlem ud.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Brors kæreste væk

En række medier, herunder norske Dagbladet, har delt det oprindelige billede, hvor Trump Jrr.s kæreste, Kimberly Guilfoyle, er med.

Men på de billeder, som Ivanka Trump har delt på både Twitter og Instagram fra lillesøsterens bryllup, er broderens kæreste ikke med.

Annonce:

Mens Donald Trumps kone, Milania, og søstrene Tiffany og Ivanka havde valgt at iklæde sig farverige kjoler til lejligheden, troppede Kimberly Guilfoyle op i en sort kjole, hvilket ikke er comme if faut til bryllupper.

Om det utraditionelle kjolevalg blev for meget for Ivanka Trump, melder historien ikke noget om, men da hun søndag delte billeder fra søsterens store dag, blev billedet med Trump-kvinderne skåret sådan, at Kimberly ikke længere var en del af det.

Sort har traditionelt været kædet sammen med sorg, og derfor bæres farven oftest til begravelser frem for bryllupper.

Stiller Trump op?

Bryllupet blev holdt på farmand Trumps residens i Florida, Mar-a-Largo. Herfra ventes Donald Trump tirsdag at annoncere, at han stiller op til præsidentvalget i 2024.

På et republikansk vælgermøde i Ohio forud for midtvejsvalg varslede Trump således selv, at han vil komme med en 'meget stor nyhed' i næste uge.

- Jeg kommer med en meget stor bekendtgørelse på tirsdag 15. november fra Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, sagde den tidligere præsident med henvisning til sit Florida-hjem.