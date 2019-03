'Banal idé' sender Özlem på verdensturné

En 16 minutter lang tale med et budskab om mere dialog har gjort debattør Özlem Cekic efterspurgt over hele verden

Udlandet er begyndt at ringe efter brobygger og tidligere folketingspolitiker 42-årige Özlem Cekic.

Opmærksomheden kommer efter hendes 16 minutter lange Ted Talk om dialogkaffe, der udkom sidste år, og som er blevet set af mange millioner mennesker.

Nu er hun blevet booket som hovedtaler til en stor konference på Island, dernæst skal hun til Californien for at tale til tech-giganternes konference Next med skuespiller Jassica Alba og eventyren Sir Ranulph Fiennes på talelisten. I Brasilien skal hun tale til et arrangement hos det største brasilianske dameblad med et efterfølgende pressemøde.

Rundturen slutter i juni på et universitet i Spanien, hvor hun skal være gæsteforlæser.

- Da universitetet ringede, tænkte jeg hold da op. For ikke nok med, at jeg skal tale til dem, der styrer al kommunikation i verden, så er universiteterne jo der, al viden bliver skabt, siger hun.

Banal idé

Selve ideen med dialogkaffe opstod på Amager i Özlem Cekics hjem. Den går i al sin enkelthed ud på, at hun opsøger personer, der ytrer sig i meget hårde vendinger og inviterer sig selv forbi til en konstruktiv snak over en kop kaffe.

- Det er i bund og grund en meget banal idé, som ender med at blive genial. Uanset om du er fra Somalia eller San Francisco, så handler det om, at vi mennesker skal tale sammen. Vi lever i en tid, hvor der er en følelse af afmagt hos mange mennesker. Derfor er dialogkaffe en meget konkret måde at bygge bro på, siger hun.

Efter Özlem Cekic i 2007 kom i folketinget for SF, modtog hun flere hadefulde mails. Men i 2010 besluttede hun at invitere afsenderne på kaffe. Det førte til et overraskende møde, hvor hendes egne fordomme blev gjort til skamme. Det første menneske hun mødte, Ingolf, havde lige som hende følt sig overset i samfundet.

- På møderne kommer der altid det samme emne op. At det er den anden gruppe, der er skyld i den stigende marginalisering. De fleste siger, at mit budskab ikke handler om, hvad andre skal gøre. Det handler ikke om politikere, medierne eller kommunen. Talen handler om et personligt ansvar, siger hun.

Med turen rundt i verden, håber hun på, at hun kunne starte en bevægelse på som #Metoo, der skabte stor opmærksomhed omkring krænkelse af kvinder. Hun tror nemlig på, at budskabet er særlig vigtigt i denne tid.

- Polarisering er et stigende problem i hele verden. Vi lever i en fredstid. Mange af dem, der overlevede 2. verdenskrig er snart væk. Men fredstid er ikke en selvfølge. Derfor bliver vi nød til at stå sammen og tale sammen, siger hun.

Savner ikke Christiansborg

Siden hendes Ted Talk i september sidste år, har hun udover invitationer fået flere positive henvendelser fra folk i Indien, Nordsjælland, Tyrkiet og England.

Selvom der er blevet stor efterspørgsel på Özlem Cekic, er hun stadig forkvinde i den frivillige forening brobyggerne, hvor hun bruger op til 20 timer om ugen. De mange foredrag i Danmark sørger for, at hun kan ’betale sine regninger og få mad på bordet’.

Hendes gamle arbejdsplads Christiansborg, savner hun ikke i et sekund.

- Hvis du hører politikerne, så lyder det som om vi næsten er i krig med hinanden. Den rigtige virkelighed er, at integrationen er lykkedes i Danmark. Ikke på grund af Christiansborg, men på trods af Christiansborg. Fordi danskerne har åbnet deres hjerter og hjem for indvandrer, siger hun.

Hvis du selv vil forsøge dig med dialogkaffe, er der gode råd herunder: