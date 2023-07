Bankboss færdig: Bizar strid tager ny drejning

En bizar bankstrid i Storbritannien tager nu en ny drejning, der koster en bankdirektør posten og giver toppolitiker oprejsning.

I starten af juli kom det frem, at den tidligere leder af UKIP, også kendt som Brexit-partiet, Nigel Farage, havde fået lukket sin rigmandskonto i banken Coutts.

Han var simpelthen ikke rig nok, skrev både The Guardian og BBC.

Og dén sag har nu ført til, at Alison Rose, der er administrerende direktør i NatWest, der ejer banken Coutts, har trukket sig, efter det kom frem, at det var hende, der lækkede - delvist ukorrekte - oplysninger til BBC.

Det skriver Sky News.

'De skal alle ryge'

Selvom Nigel Farages kritik af banken nu har kostet en skalp, er han ikke tilfreds, før hele bestyrelsen er smidt på porten.

Det skriver han i et opslag på Twitter i kølvandet på Alison Roses fratrædelse:

Annonce:

'Coutts CEO Peter Flavel skal tage det fulde ansvar for at fjerne mig som kunde ('de-banking me', red) på grund af mine politiske holdninger. Efter min mening skal de alle ryge', skriver Farage blandt andet med henvisning til bankledelse- og bestyrelsen.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

'Politisk motiv'

Topdirektøren har allerede undskyldt for at lække Nigel Farages private bankoplysninger til pressen. Men lige lidt hjalp det, og nu har hun altså fuldt flere toppolitikeres krav om, at hun burde træde tilbage.

Nigel Farage selv har hele tiden kaldt lukningen af hans konto i rigmandsbanken Coutts for 'politisk motiveret'.

Og det har han også til dels fået bekræftet ved indhentning af bankens dokumenter i sagen.

Her fremgår det nemlig ifølge Sky News, at Nigel Farage røg ud i kulden, både på grund af hans finansielle situation, men også fordi hans holdninger ikke stemte overens med bankens 'inkluderende' image.

Samme genfortælling skriver BBC i sin rettelse af den oprindelige artikel.