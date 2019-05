Bankdirektør ville bestikke sig til ministerpost hos Trump

Den øverste chef i Federal Savings Bank er tiltalt af de føderale myndigheder i USA for forsøg på at købe sig til en post som minister i præsident Donald Trumps regering.

Den hemmelige tiltale er gjort kendt torsdag. Her hedder det, at Stephen Calk er anklaget for på korrupt vis at godkende et lån med høj risiko til Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort.

Lånet lød på 16 millioner dollar. For sin tjeneste skulle Calk have en ministerpost af en vis vægt i Trumps regering. Minister for hæren var en mulighederne, skriver AP.

Manaforts navn nævnes ikke direkte i tiltalen.

Men bankdirektørens navn optrådte gentagne gange, da Manafort stod anklaget for svindel i 2018. Her hed det, at de to havde aftalt den procedure, som skulle kaste en ministerpost af sig.

Federal Savings Bank, der har hovedkvarter i Chicago, siger i en kommentar, at dets bankdirektør er blevet offer i en svindelsag, som Manafort har kogt sammen. Calk risikerer op til 30 års fængsel.

Manafort afsoner for øjeblikket syv et halvt års fængsel for korruption.

