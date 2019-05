Bannon: Farage kan blive den næste britiske premierminister

Steve Bannon mener, at Brexitpartiets formand, Nigel Farage, efter sejren ved Europa-Parlamentsvalget bør blive Storbritanniens næste premierminister.

Det siger den tidligere rådgiver for USA's præsident, Donald Trump, i et interview med nyhedsbureauet AFP.

EU-modstanderen Nigel Farage er kommet ud af EU-parlamentsvalget i Storbritannien som den store vinder med 32 procent af de britiske stemmer.

Dermed får Brexitpartiet 28 af Storbritanniens 73 pladser i EU-Parlamentet.

Valgsejren bør gøre Farage til kandidat til posten som den britiske premierminister Theresa Mays efterfølger, mener Bannon.

Bannon kalder i interviewet Farage "en ven og kollega". Han har haft kontakt med Farage både under og efter søndagens valg, tilføjer han.

- Jeg lykønsker ham med den strålende sejr, lyder det blandt andet fra Bannon fra et hotel i Paris, hvorfra han har fulgt Europa-Parlamentsvalget.

Bannon har, siden han forlod Det Hvide Hus i august 2017, forsøgt at knytte bånd til partier på den yderste højrefløj i Europa.

Bannon er desuden en af hovedmændene bag et akademi i Italien, hvor der skal uddannes europæiske højrefløjspolitikere.

Han siger, at han i første omgang regner med, at Brexitpartiet vil kunne få valgt en repræsentant ind i parlamentet ved et suppleringsvalg i det østlige Storbritannien 6. juni.

- Hvis han vinder et sæde og får et medlem af Underhuset, vil det være epokegørende. Så tænker jeg, at Farage kan have gode chancer for at blive premierminister i Storbritannien i løbet af efteråret, siger Bannon til AFP.

Theresa May meddelte i sidste uge, at hun træder tilbage 7. juni.

En af grundene er, at hun ikke formåede at få sin brexitaftale med EU igennem ved det britiske parlament.

May har siden sommeren 2016, da briterne ved en folkeafstemning stemte for at forlade EU, forgæves forsøgt at forhandle et brexit med parlamentet.

Hendes konservative parti er nu i gang med at finde en afløser for hende.

Som det ser ud nu, skal Storbritannien forlade EU senest 31. oktober. Nigel Farage mener, at det bedste vil være at træde ud af EU uden en aftale med unionen.

Farage oprettede Brexitpartiet tidligere i år, da det blev klart, at brexit ville blive forsinket.