Barcelona brænder: Christoffer fanget midt i kaos

Der blev mandag afsagt dom i sagen om de catalanske politikeres ulovlige folkeafstemning om uafhængighed. Dommen endte med fængselsstraffe til de mange involverede.

Den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras fik sammen med otte medsammensvorne fængselsstraffe på ni til 13 år.

Dommen har fået de catalanske borgere til at demonstrere voldsomt i gaderne i Barcelona. Containere på gaden bliver hver aften sat i brand, butiksvinduer bliver slået ind, og vejene i byen bliver blokeret af de flere tusinde demonstranter.

Spaniens regering har sendt forstærkning til Catalonien. Foto: Ritzau Scanpix

Danske Christoffer Koch bor og studerer i Eixample-området i Barcelona, hvor optøjerne er allerværst.

Skolerne og arbejdspladserne i byen har fredag været lukket på grund af de voldsomme demonstrationer.

Christoffer Koch var med på første parket under demonstrationen torsdag aften.

Løb fra demonstranterne

Den 27-årige danske studerende var til stede under demonstrationen for at støtte en catalansk studiekammerat. Igennem en Whatsapp-samtale på telefonen kunne danskeren følge med i, hvor demonstrationen foregik og rykkede hen.

- Det er en anonym chatgruppe, som de hardcore demonstranter administrerer. De oplyser på den, hvor man skal møde op, og så opdaterer de løbende. På den måde undgår man politiet mest muligt, forklarer Christoffer Koch.

- Vi var midt i det hele. Men på et tidspunkt blev vi nødt til at trække os. Politiet kom og skød med gummikugler, så det var meget kaotisk. Alle ville væk fra politiet på samme tid, så demonstranterne begyndte allesammen at løbe. Så vi blev også nødt til at løbe, fortæller Christoffer Koch om sine oplevelser torsdag aften.

Det forventes, at fredagens demonstration vil blive den største. Foto: Ritzau Scanpix

Flere demonstranter og mediefolk blev ramt af politiets gummikugler.

- Der var lægehold på hvert gadehjørne, som behandlede skadede demonstranter og mediefolk, forklarer den unge studerende og fortsætter:

- Politiet kommer kørende og skyder på lang afstand med gummikugler på menneskemængden, som er så stor. Så det er svært for politiet at indsnævre deres mål. Så derfor er der mange, som bliver ramt af de gummiskud, selvom læger og mediefolk har veste på, som gør, at de skiller sig ud, forklarer Christoffer Koch.

Lidt for meget

Selvom der ikke skete noget med danskere, blev det alligevel en voldsom oplevelse.

- Vi ville gerne støtte vores ven, men til sidst blev det for meget for os, så vi valgte at tage hjem, afslutter Christoffer Koch.

De kæmper for fuldstændig uafhængighed. Foto: Ritzau Scanpix

Fredag aften forventes at blive den største af de mange demonstrationer. Borgere i den spanske region er vandret fra nær og fjern og har spærret motorvejene for at nå til Barcelona for at vise deres utilfredshed i sagen om uafhængighed.