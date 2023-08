Barfoed i kæmpe kovending: Åbner for afkriminalisering af stoffer

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Og på et kontroversielt punkt har den tidligere konservative partiformand og minister, Lars Barfoed, skiftet holdning efter at have forladt Det Konservative Folkeparti til fordel for Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.

I et interview på 24Syvs politiske magasin, Valgt i Danmark, åbner den tidligere konservative toppolitiker nu op for, at man afkriminaliserer besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug. Samme Lars Barfoed, der som nytiltrådt formand for Konservative i 2011 stod bag en lovændring, der betød betydelige strafskærpelser for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Men nu er Lars Barfoed blevet klogere, forklarer han. Dermed bakker han op om Moderaternes forslag om en legalisering fra november 2022.

Annonce:

- Jeg har ændret lidt opfattelse af den sag gennem årene. Jeg synes, det er en diskussion værd, om vi ikke skal prøve at bløde op på det standpunkt.

- Man kan jo se, at man forskellige steder i udlandet, stater i USA, steder i Europa, er gået ind på den vej, og der synes jeg, man skal lære af de erfaringer, og så prøve at strikke nogle ting sammen, som kan virke effektivt for at forebygge kriminalitet, siger Lars Barfoed.

'Du skal ikke bestemme, hvad jeg svarer!'

I interviewet forsøger værten, Alexander Wils Lorenzen, at teste, hvor langt Lars Barfoed er villig til at gå i forhold til at blåstemple Moderaternes politik om euforiserende stoffer.

- Så tidligere formand i Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed, siger i dag fredag 25. august i Valgt i Danmark, at det er en god idé at afkriminalisere stoffer til eget brug?

- Jeg sagde, det er værd at overveje...

- Det er jo partiets politik. Så er du enig, eller er du uenig?

Annonce:

- Ved du hvad! Det er også mig, der selv formulerer mine egne standpunkter, og du kan stille det ene spørgsmål efter det andet og så sige, om det betyder det ene eller det andet. Det er mig, der formulerer, hvad jeg mener, og jeg skal ikke bare sidde og sige ja eller nej til din fortolkning.

- Jeg prøver bare at spørge, om du er enig eller uenig i partiets politik på området?

- Og så siger jeg: Jeg synes, det er værd at overveje.

Men du vil ikke svare ja eller nej til spørgsmålet?

- Jo, jeg er enig i, at det skal man på en eller anden måde finde en løsning på.

Ikke alt skal afkriminaliseres

I interviewet med 24Syv bliver Lars Barfoed spurgt, hvilke stoffer der skal afkriminaliseres, hvis det står til Lars Barfoed.

- Det er jo ikke sådan, at alt skal være tilladt, svarer han

- Hvad skal være tilladt, synes du?

- Det har jeg ikke et detaljeret forslag til.

Dermed er Lars Barfoed ikke klar til at gå så langt, som Moderaterne ønsker.

Partiet meldte nemlig ud, at det er besiddelse af samtlige stoffer til eget brug, der skal afkriminaliseres.

Partiets udsatte-ordfører, Nanna Gotfredsen, sagde i et interview med Berlingske i november 2022, at det ville være 'usagligt' ikke at tale om afkriminalisering af samtlige, mindre stofmængder til personligt brug.