Barolo-Mogens svarer på kritik: - Alle rådsmøder har selvfølgelig betydning

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) fastholder, at det var o.k. at melde afbud til rådsmøde i EU

Fødevareminister Mogens Jensen (S) fik tidligere på sommeren hård kritik for at droppe et møde i EU's ministerråd for landbrug og fiskeri for i stedet at tage på ferie i vin-mekkaet Barolo-distriktet i Italien.

Blandt andet mente Venstres medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen, at det grænsede til pligtforsømmelse:

- (...) Det er svært at komme i tanke om et møde, der er vigtigere for Danmarks fødevareminister at deltage i. At ministeren vælger ikke at møde op og repræsentere de danske interesser, er ikke bare et dårligt signal til resten af Europa. Det er i mine øjne grænsende til pligtforsømmelse, siger han.

- Når man inviteres til et ministerrådsmøde, bør man altid møde op, for der foregår også rigtig mange ting mellem de officielle møder. Det er jo på gangene, tingene sker - og du får ikke den korridorsnak , når du sidder i en havestol, siger han.

Mogens Jensen erkender nu i et svar til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, at rådsmøderne er vigtige, men understreger samtidig, at der ikke skulle træffes beslutninger:

'Der er hvert år ca. 9-11 rådsmøder (landbrug og fiskeri) samt 2 uformelle rådsmøder (landbrug). Alle rådsmøder har selvfølgelig betydning, men det er særligt vigtigt med ministerdeltagelse, når der skal træffes egentlige beslutninger. På rådsmødet var Danmark repræsenteret ved den stedfortrædende faste repræsentant fra den danske EU-repræsentation i Bruxelles og på kontorchefniveau fra Miljø- og Fødevareministeriet. Talepunkterne til brug for rådsmødet var ministergodkendt. Der var ingen punkter på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019, hvor der skulle træffes beslutninger', skriver Mogens Jensen i svaret.

Under valgkampen slog Socialdemokratiet igen og igen fast, at man vil kæmpe for et bedre klima og for bæredygtige fødevarer. Mogens Jensen erkender da også i svaret, at mødet i EU indebar en 'drøftelse af landbrugspolitikkens grønne ambitioner, hvilket er et væsentligt punkt for regeringen.'

Men det var åbenlyst ikke mere væsentligt, end at den drøftelse kunne klares af en embedsmand:

'Der skulle således heller ikke forhandles eller træffes beslutning i forhold til punktet om reformen af den fælles landbrugspolitik. Punktet indebar en drøftelse af landbrugspolitikkens grønne ambitioner, hvilket er et væsentligt punkt for regeringen. Derfor var det vigtigt for mig, at det blev understreget fra dansk side, at det er nødvendigt med et højt grønt ambitionsniveau, og at landbrugspolitikken skal spille en væsentlig rolle i den sammenhæng. I forlængelse heraf blev det fremhævet, at regeringen har sat et ambitiøst mål om en reduktion af drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 (i forhold til 1990)', skriver Mogens Jensen.

Næste møde i EU's ministerråd for landbrug og fiskeri er 16. september.

