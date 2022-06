Statsminister Mette Frederiksens knytnæve - Barbara Bertelsen - er berømt og berygtet for brutal ledelsesstil og maniske sms'er. Ekstra Bladet går her tæt på den kontroversielle topchef

Ekstra Bladet

Normalt lever embedsværket i skyggen. Men mink-skandalen har rettet projektøren direkte mod Slotsholmens øverste embedsmand.

Minkkommissionen konkluderer ifølge Politiken, at Barbara Bertelsen har begået 'tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar'.