BBC: Britisk regering klar til at bede om udsættelse af brexit

Den britiske regering vil bede EU om endnu en udsættelse af brexit, hvis der ikke er indgået aftale senest 19. oktober.

Det oplyser viser dokumenter, som regeringen har indgivet til en skotsk domstol. Det oplyser det britiske medie BBC.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har ellers stædigt fastholdt, at briterne forlader EU den 31. oktober - aftale eller ej.

Samtidig er en ny lov blevet underskrevet. Den betyder, at Johnson er tvunget til at bede EU om en forlængelse, hvis ikke en skilsmisseaftale mellem briterne og EU er på plads inden 19. oktober.

Trods sit løfte om at gennemføre brexit 31. oktober har Boris Johnson samtidig lovet, at han vil overholde loven.

BBC oplyser, at den britiske regering har indgivet dokumenter til en skotsk domstol i forbindelse med en sag, hvor modstandere af brexit vil have rettens ord for, at Boris Johnson skal overholde den nye lov.

Af dokumenterne fremgår det, at Johnson accepterer, at han er tvunget til at bede om en udsættelse, hvis ikke en aftale bliver landet senest 19. oktober.