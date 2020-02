BBC: Sudan vil udlevere ekspræsident til straffedomstol

Sudans politiske ledere vil udlevere ekspræsident Omar al-Bashir til Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Det rapporterer BBC.

Omar al-Bashir er efterlyst af ICC for sin rolle i den blodige konflikt i Darfur.

Informationsminister Faisal Saleh siger, at Sudans regering og oprørsgrupper under fredelige samtaler er blevet enige om, at de personer, der er efterlyst af ICC, skal stilles for domstolen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den sudanske informationsminister nævner ikke specifikt Bashirs navn, men den tidligere ekspræsident er blandt de efterlyste af ICC.

Den i dag 76-årige Bashir kom til magten i Sudan i 1989 efter et militærkup. Han regerede landet med hård hånd frem til april 2019, hvor han blev væltet.

ICC anklager ham for at have ansvar for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Darfur-provinsen.

I december blev han fundet skyldig i korruption ved en domstol i Sudans hovedstad, Khartoum. På grund af sin alder blev han dømt til at afsone to års ophold i et rehabiliteringscenter i stedet for et fængsel.

Omkring 300.000 mennesker mistede livet i den voldsomme konflikt, og 2,5 millioner blev sendt på flugt fra deres hjem.

Kampene i Darfur brød ud i 2003, da oprørere greb til våben.