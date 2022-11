BBC: Vores journalist i Shanghai blev anholdt og mishandlet

Britiske BBC siger, at en af dets korrespondenter i Kina, Ed Lawrence, er blevet overfaldet af politiet i Shanghai og tilbageholdt.

Det skete, da han forsøgte at dække de protester, der søndag udviklede sig i byen mod de rigide regler mod corona, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- BBC er ekstremt bekymret over behandlingen af vores journalist, Ed Lawrence, som blev anholdt og lagt i håndjern, mens han dækkede protesterne i Shanghai, siger en talsperson for BBC.

- Han blev tilbageholdt i adskillige timer, inden han blev løsladt. Under anholdelsen blev han slået og sparket af politiet.

- Dette skete, mens han arbejdede som en akkrediteret journalist, siger talspersonen.

BBC har ikke fået en officiel forklaring på, hvorfor journalisten blev tilbageholdt.

Protesterne mod styrets skrappe måde at bekæmpe covid-19 på bredte sig i løbet af søndagen til mange byer.

Kina har valgt at isolere alle områder, hvor der opstår nye tilfælde af covid-19. Det har stresset millioner af kinesere. Landet står ret alene med den måde at bekæmpe corona på.

Demonstrationerne begyndte i byen Urumqi efter en dødsbrand torsdag, hvor mindst ti mennesker omkom.

Folk brændte angiveligt inde, fordi coronarestriktioner var skyld i, at de ikke kunne forlade deres hjem.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times er opstanden de mest markante og trodsige rettet mod det kinesiske kommunistparti i flere år.

Nogle af demonstranterne har endda kaldt på, at landets leder, Xi Jinping, bør træde af. Avisen anser det for at være en sjælden og modig handling.