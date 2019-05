Beboere raser over effekten af Løkkes ghettoplan: - Det er et overgreb mod os

Tirsdag kom dagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endelig trykkede på valgknappen.

Samtidig kunne man i Odense løfte sløret for en af Danmarks pt. største byprojekter - nedrivningen af store dele af den berygtede bydel Vollsmose.

For knapt er år siden annoncerede statsministeren nemlig et storstilet ghettoprojekt, der skulle give hans pressede Venstre-parti medvind i ryggen. Men sådan er det langt fra gået - tværtimod.

Sådan lyder planen Massenedrivningerne i Vollsmose begynder i 2021. Kommunen har valgt at rive blokke i de mest problemfyldte områder af bydelen ned:

2020: Fyrreparken 26 boliger (allerede vedtaget i 2017)

2021: Bøgeparken 287 boliger



2022: Birkeparken 200 boliger



2023: Granparken 126 boliger



2024: Lærkeparken 136 boliger



2025: Egeparken 191 boliger



Alle nedrivninger skal ifølge planen være gennemført inden udgangen af 2029. Kilde: Odense Kommune Vis mere Luk

Derimod står Mette Frederiksen og rød blok til en sejr på Grundlovsdagen 5. juni, mens selve planen om at rive hele boligblokke i nogle af landets mest belastede boligområder møder voldsom kritik.

Ingen steder er den kritik mere højlydt end i Vollsmose på en råkold solskinsdag i maj. Foran H.C. Andersen Skolen i hjertet af Vollsmose er der klokken 18 indkaldt til beboermøde, hvor 1000 familier vil få beskeden om, at de skal tvangsflyttes ud af deres hjem og genhuses, uden at have det mindste at skulle have sagt.

Flere af de vrede og åbenlyst bekymrede beboere talte Ekstra Bladet med.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Flemming Falkenberg, 62 år, bor i Lærkeparken:

- Hvad tænker du om, at man her i Vollsmose nu vil rive 1000 boliger ned som et led i regeringens ghettoplan?

- Jeg synes, det er et overgreb på menneskers ret til en bolig. Derfor synes jeg, at det er rimeligt, at de tusind familie, der skal smides ud, burde lægge sag an. De har en huslejekontrakt, og den misvedligeholder boligselskabene her.

- Hvad er din holdning til den ghettoplan, som man nu ser effekten af her i det boligområde hvor du selv bor?

- Det er blevet tydeligt med ghettoplanen her, efter hvad der nu sker i Vollsmose, og sådan som Lars Løkke har formuleret den, at man fortsat godt kan tale om boligens ukrænkelighed, hvis du altså ejer din bolig. Hvis du derimod har en almen bolig, er den ikke længere ukrænkelig, og den kan privatiseret. Det sker for øjnene af os lige nu, og det er alarmerende.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Caroline Jensen, 22 år, og Freja Christensen, 22 år, bor begge i Lærkeparken:

- I bor i en af de 136 boliger i Lærkeparken, der inden 2025 skal rives ned. Hvad tænker I om, at I bliver tvunget til at flytte?

- Jeg synes, at det er helt fucked! Jeg troede ærligt talt ikke, at det blev til noget, fordi politikerne snakker så meget om Vollsmose, men der sker aldrig noget. Jeg er meget overrasket og skuffet, siger Caroline Jensen.

- Har du lyst til at bo et andet sted i Odense eller omegn?

- Jeg har ikke tænkt mig at flytte fra Vollsmose. Jeg kan godt lide at bo herude, så hvis de vil flytte mig, må de finde et andet sted til mig herude. Men det tænker jeg, bliver problematisk, fordi det er mange mennesker, der skal flyttes, og det går ud over mange familier.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Michael Madsen, 48 år, Bøgeparken:

- Hvad er din reaktion på politikernes beslutning om at flere af dine naboer og venner skal flytte fra Vollsmose?

- Det har jeg det røvelendigt med for at være helt ærlig. Jeg synes, at hele Vollsmose bliver stigmatiseret på grund af nogle få kriminelle, der ikke kan opfører sig ordentligt. Det her kommer ikke til at stoppe bandekriminaliteten, men til gengæld rammer man kun uskyldige mennesker.

- Hvad kunne man fra politisk vælge at gøre i stedet for, hvis man vil komme eksempelvis bandekriminalitet til livs?

- Man skulle jo kigge på, hvem de kriminelle er, og så give den en opsigelse og genhuse dem andre steder. På den her måde går det bare ud over alle, og det er bekymrende.

Plan for massenedrivning i Vollsmose: - Voldsomt