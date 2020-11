Beder Trump stoppe: Nu er det nok!

Præsidenten har endnu ikke fremlagt beviser for omfattende valgsnyd i USA, mener et medlem af valgkommissionen

Ellen Weintraub, der er medlem af den føderale valgkommission (FEC), beder præsident Donald Trump om at stoppe med at sprede løgne.

'Nu er det nok, hr. præsident. Nok. At slynge om sig med konspirationsteorier om valget vil ikke ændre resultatet.'

'Stemmerne er afgivet. Stemmerne vil blive optalt. Dine løgne underminerer vores demokrati og skader landet. Bare stop,' skriver det demokratiske medlem Ellen Weintraub på Twitter.

Meldingen kommer, efter at Trump natten til fredag dansk tid holdt et pressemøde, hvor han gentog flere påstande om valgsvindel.

På præsidentens første officielle pressemøde siden valgnatten kom Trump ikke med nogen dokumentation, der kan bevise påstandene om valgsvindel, skriver nyhedsbureauet AP.

8349789

Støtter Trump

Præsident Donald Trump får til gengæld opbakning til sine anklager om, at der er blevet svindlet med valghandlingen, fra en af sine mest loyale støtter.

Lindsey Graham, der er republikansk senator i South Carolina, forsvarer på Fox News præsidentens anklager.

Det skriver New York Times.

Han fremlægger ingen beviser for svindlen, men mener, at Pennsylvania er et af de steder, hvor det ikke er foregået korrekt.