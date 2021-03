Befolkning forvirret: Præsident ikke set i to uger

I Tanzania har befolkningen ikke set deres til tider yderst kontroversielle præsident i ugevis.

John Magufuli – der også er kendt som Bulldozeren – har nemlig ikke vist sig offentligt i to uger.

Nu kræver oppositionen i landet svar på, hvor præsidenten befinder sig. Det sker efter vedvarende rygter om, at den 61-årige statsleder er hemmeligt indlagt med corona.

På hospital i Kenya

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af den kenyanske avis The Nation.

Her bliver det rapporteret, at en unavngiven østafrikansk leder er blevet indlagt på Nairobi Hospital med coronavirus.

Oppositionsleder Tundu Lissu fortæller britiske BBC, at Magufuli aldrig har taget virussen seriøst.

- Han bruger ikke maske. Han deltager i store forsamlinger uden at tage nogen som helst forholdsregler. Det er en person, som gentagne gange har gjort grin med medicin og i stedet bruger bønner til at helbrede.

Bøn til gud

John Mugafuli fik en tur i verdenspressen, da han påstod, at Tanzania havde formået at holde coronavirusse, for døren med bøn til gud.

Ifølge Johns Hopkins University har landet haft 509 smittetilfælde med coronavirus.

Virkeligheden kan dog være en lidt anden, eftersom landets sundhedsmyndigheder kun tester folk for coronavirus i meget lille grad.

Tanzania stoppede således med at opgive nye smittetilfælde i maj sidste år.

