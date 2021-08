Begrænser adgang for pressen: - Der står hykleri over det hele

DF-næstformand Morten Messerschmidt er lykkedes med et benspænd for pressen på første dag i retssagen imod ham

I dag startede retssagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, i Meld-sagen.

En historisk dag, hvor et medlem af Folketinget er på anklagebænken for svig og dokumentfalsk. En sag, som naturligvis har stor interesse for offentligheden. Men pressens mulighed for at gengive, hvad der sker i retslokalet, er blevet udfordret på retssagens første dag.

Morten Messerschmidt og advokat Peter Trudsø fik efter anmodning rettens ord for, at vidneforklaringer ikke må live-blogges direkte fra retslokalet. Ordrette vidneforklaringer ville kunne påvirke kommende vidner, lyder argumentet.

Selvsamme argument, som DF'erne erklærede sig uenige i, da diskussionen omhandlede den kommende rigretssag mod den tidligere næstformand for Venstre, Inger Støjberg.

- Der står hykleri over det hele, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, havde ikke meget at sige til pressen, da han mødte frem foran Retten i Lyngby.

'Det er en skandale!'

Flere DF'ere var offentligt fortalere for, at der skulle være tv-transmission direkte fra retssalen under den kommende rigsretssag mod Inger Støjberg.

- Journalisterne kan jo godt selv have en dagsorden. Det er jo set før. Ved at gøre det fuldstændig åbent kan danskerne selv vurdere, om det, som den eller den journalist tolker på, er rigtigt, sagde DF's retsordfører, Peter Skaarup, tilbage i marts til TV2.

Anmodningen om tv-transmission blev fremstillet af Inger Støjberg selv og blev bakket op af Nye Borgerlige og DF. En anmodning, rigsretten afviste. Det beskrev Peter Skaarup som en skandale i en video på sin egen Facebook-profil.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Skaarup, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Han henviser til Messerschmidt, da det ifølge Skaarup er Messerschmidt, som har ønsket, at der ikke skulle live-blogges fra retten.

Det ville vi gerne have spurgt Peter Skaarup om: I gik ind for fuld offentlighed i retssystemet, da det handlede om Inger Støjbergs rigsretsag. Nu har din partifælle begrænset adgangen for journalister. Går det ikke imod partilinjen?



Du har tidligere kaldt det en skandale, at der ikke kommer live-transmission under rigretssagen mod Inger Støjberg. Hvad vil du kalde beslutningen om at forbyde live-dækning fra Messerschmidts retssag?