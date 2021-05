Begrundelse for at hente Syrien-børn hjem anfægtes af eksperter

Regeringens begrundelse for at hente danske kvinder og børn hjem fra syriske fangelejre gennemhulles af en lang række eksperter.

Det skriver Berlingske og Jyllands-Posten.

Efter at have afvist i to år at hente børnene hjem, meldte regeringen tirsdag, at den havde skiftede mening af hensyn til blandt andet nye trusselsvurderinger fra lejrene.

- Der er simpelthen væsentligt nye oplysninger, forklarede justitsminister Nick Hækkerup (S) tirsdag.

Men disse oplysninger har været kendt længe, lyder det fra rækken af eksperter samt partier på begge fløje af Christiansborg.

Dermed falder flere af kerneargumenterne for den politiske kovending om at tage børnene og kvinderne hjem fra hinanden, mener de.

- Det er svært at se, at der er noget nyt, der stikker ud i en sådan grad, at det kan give anledning til en komplet U-vending, siger Maja Greenwood, forsker i global sikkerhed, til Jyllands-Posten.

Over for Berlingske siger tidligere PET-chef Jakob Scharf, at regeringens argumenter er kendte eller i hvert fald indlysende.

- Børnene udgør ikke nogen trussel, og den trussel, mødrene vil kunne udgøre, kan lettere håndteres, når de er i Danmark. Der er intet nyt.

- Man siger så, at forholdene i lejrene gradvist er blevet værre, men det er jo også kendt, siger Jakob Scharf, som i dag er direktør i den private efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed Certa, til avisen.

Eksperternes kritik bekræftes af to PET-rapporter, som Jyllands-Posten har gennemgået. Begge rapporter er lavet af Center for Terroranalyse (CTA) under efterretningstjenesten.

De udkom i marts 2020 og marts 2021.

Rapporterne vurderer terrortruslen mod Danmark og beskriver konkret flere af de farer, som Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på tirsdagens pressemøde kaldte nye.

Også Venstre og De Radikale kritiserer regeringen for at svøbe gamle argumenter i nye klæder.

Det har ikke været muligt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup for Berlingske, men Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, afviser kritikken.