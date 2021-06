Begynder undersøgelse efter læk af kyssevideo

Lørdag trak den britiske sundhedsminister Matt Hancock sig fra sin post, efter han var blevet afsløret i at kysse med sin rådgiver og derved overtræde landets corona-retningslinjer.

Nu vil de britiske sundhedsmyndigheder undersøge, hvordan lækket af videoen, som er bragt i The Sun, kunne ske.

Det fortæller Brandon Lewis, der er medlem af Storbritanniens parlament, til BBC.

- Vi bliver nødt til at være bekymrede over, hvordan nogen er lykkedes med at skaffe en optagelse inde fra en regeringsbygning, siger Lewis til BBC.

'Fuldkommen uacceptabelt'

Jeremy Hunt, der tidligere har haft posten som sundhedsminister, og som ligeledes er medlem af Storbritanniens parlament, siger til BBC, at han finder det 'fuldkommen uacceptabelt', at en minister er blevet filmet inde fra sit eget kontor.

Han mener, at der en nødvendigt med en gennemgang af sikkerheden på tværs af regeringsbygningerne.

The Sun fortæller, at de er kommet i besiddelse af videoen fra en bekymret whistleblower. Jeremy Hunt understreger over for BBC, at whistleblowers skal beskyttes.

Trak sig efter skandale

Matt Hancock trådte tilbage som sundhedsminister søndag efter video-skandalen.

I videoen kan man se den tidligere minister kysse med sin med rådgiver, Gina Coladangelo, som han selv ansatte sidste år. Både Hancock og Coladangelo er gift med andre.

Men det, som virkelig satte gang i debatten, er det faktum, at kysset var i strid med landets coronaretningslinjer, da parrets nærkontakt angiveligt fandt sted 6. maj, hvor delta-varianten af coronavirus var på fremmarch i landet.