Begyndte til en fest: Nu har Venstre-profil mistet sin storetå

Et lille sår har kostet Venstres Lars Christian Lilleholt en storetå.

Den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister har således i godt to uger været indlagt, efter at der gik betændelse i et mindre sår, som han havde fået på venstre storetå.

Til Ekstra Bladet fortæller det mangeårige folketingsmedlem, at det hele begyndte til en fest for en måneds tid siden.

- Der havde jeg taget for små laksko på, og så kom der efterfølgende en lille vabel under storetåen. Jeg synes ikke, at det virkede alvorligt, men jeg tog op til lægen, fordi jeg vidste, at det kunne få alvorlige konsekvenser, når man har diabetes to, som jeg har.

- Lægen mente, at det nok skulle blive godt igen, men sidste søndag gik der så betændelse i den, siger Lilleholt.

Antibiotika kunne ikke komme betændelsen til liv, og derfor måtte storetåen opereres væk under en større operation.

Lars Christian Lilleholt til Folketingets åbning i 2019. I år var han ikke med, fordi han var indlagt. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I smerter

Lægerne var nemlig bange for, at betændelsen havde spredt sig til resten af benet, hvilket i sidste ende kunne betyde, at eksministeren skulle igennem endnu en omfattende operation.

Så galt var det heldigvis ikke gået, forklarer Lars Christian Lilleholt fra hospitalsengen i telefonen til Ekstra Bladet. Herfra fortæller han dog, at operationen stadig kan mærkes.

- Jeg har smerter hver eneste aften, som jeg får morfin for. Det gør ondt, men jeg er ved godt mod. Selvom tåen er fjernet, fungerer hjernen stadig upåklageligt, siger Venstre-profilen.

Han oplyser afslutningsvist, at han er afskåret fra store dele af det politiske arbejde de kommende fire uger, fordi han ikke må gå på foden i den periode.

I et opslag på Facebook skriver Lars Christian Lilleholt, at han forventer at blive udskrevet inden for et par dage.

