Bekræftet: Putin og Kim Jong-un mødes

Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, vil i løbet af de nærmeste dage rejse til Rusland, hvor han skal have samtaler med præsident Vladimir Putin.

Det bekræfter Nordkorea og Rusland i et par kortfattede meddelelser.

- Kim vil snart aflægge Rusland et besøg på invitation fra Putin. De vil have samtaler under besøget, oplyser Nordkoreas statsmedie, KCNA, tirsdag.

Moskva har tidligere meddelt, at Kim Jong-un ville besøge Rusland i 'den sidste halvdel af april'.

Der er ikke offentliggjort dato for besøget. Det er heller ikke klart, om Kim Jong-un vil flyve til Rusland eller tage det grønne tog, som han benyttede i forbindelse med besøg i både Singapore og Vietnam, hvor han mødtes med den amerikanske præsident.

Ifølge Associated Press er det muligt, at mødet mellem de to statsledere vil finde sted i den østlige havneby Vladivostok, der ikke ligger langt fra grænsen mellem Rusland og Nordkorea.

Ifølge nyhedsbureauet AFP vil mødet finde sted onsdag eller torsdag. Dagsordenen for mødet er ikke offentliggjort, men både samhandel, minedrift og atomvåbenprogrammer kan blive drøftet.

Det bliver første gang, at de to statsledere mødes.

