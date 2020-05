Bekymret over Trump-udmelding

Regeringen ser med stor alvor på, at USA's præsident, Donald Trump, fredag meddelte, at hans land vil trække støtten til Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Det meddeler udenrigsminister Jeppe Kofod (S) søndag.

- Jeg må sige, at udmeldingerne fra USA, som er WHO's største donor, er dybt bekymrende.

- Her midt i en global pandemi har vi brug for et stærkt, aktivt og effektivt WHO. Det bidrager den nuværende debat desværre ikke til, udtaler Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.