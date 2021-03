Belgien hjemtager børn af IS-krigere

I de berygtede flygtningelejre al-Hol og al-Roj i Syrien bor der omkring 30 belgiske børn under 12 år.

Men ikke så meget længere. Den belgiske regering har nemlig valgt, at børnene skal hentes til Belgien. Det skriver Independent.

- I disse lejre sidder morgendagens terrorister, og det kan vi ikke acceptere. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at få de her børn ud, sagde den belgiske premierminister, Alexander De Croo, torsdag.

Børnene forventes at blive hentet hjem inden for de næste par uger.

Ryggen mod børnene

Belgien har tidligere hjemtaget forældreløse børn fra lejrene. Mødrene og børn over 12 år bliver umiddelbart ikke hjemtaget, men skal have deres sager vurderet individuelt inden.

Al-Hol-lejren er ifølge FN hjem for omkring 62.000 mennesker. Halvdelen er børn under 12 år. Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix

Stor debat

Herhjemme har det været til stor debat, om danske børn af IS-krigere skulle hjemtages fra selv samme syriske lejre.

Regeringen nægter at hjemtage børnene og deres mødre, blandt andet med argumentet om, at de ville udgøre en trussel mod dansk sikkerhed.

Men som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet vurderer ingen eksperter, at det ville være tilfældet. De mener endda, at det ville være sikrere at få børnene hjem.