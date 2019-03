Beløbet stiger: Så omfattende var Brittas svindel

Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen er mere omfattende, end det tidligere har været fremme.

Det fremgår af en ekstern revisionsundersøgelse, som netop er blevet offentliggjort.

Ifølge undersøgelsen løber svindlen op i samlet knap 120,6 mio. kr. og går helt tilbage til 1993. Tidligere har Socialministeriet vurderet, at der var tale om svindel for 111 mio. kr., og at den var foregået fra 2002-2018.

I rapportens resumé bliver det endda bemærket, at den faktiske svindel sandsynligvis har været endnu mere omfattende.

'Socialstyrelsen opdagede de uregelmæssige udbetalinger i september 2018 ved en regnskabskontrol, og der er konstateret forhold tilbage til 1993. Dokumentationen for pengesporet er sparsom - særligt før indførelsen af Navision (regnskabsprogram, red.) i 2002. Det er sandsynligt, at der er svindlet for mere end afdækket - især i de tidlige år. Der er konstateret et misbrug for i alt knap 120,6 mio.,' lyder det i rapporten fra revisionsfirmaet PwC.

Britta Nielsen har arbejdet i styrelsen siden 1977.

'Vi kan derfor ikke udelukke, at BN (Britta Nielsen, red.) tillige uberettiget har udbetalt tilskudsmidler til egne konti i perioden 1977 til 1993,' skriver PwC i rapporten.