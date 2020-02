Benåder forbryder fra sit eget tv-show

Edward DeBartolo Jr.: Milliardær og tidligere ejer af San Francisco 49'ers. Dømt for at bestikke delstaten Louisianas guvernør til at give ham en casinolicens

Bernard Kerik: Tidligere politichef i Newyork. Dømt for skattesvindel og for at lyve for Det Hvide Hus i forbindelse med en sag vedrørende USA's sikkerhed.

Ariel Friedler: Ejer af et software-firma og dømt for at hacke sig ind i konkurrenters systemer

Michael Milken: Milliardær og dømt for omfattende skattesvindel.

Angela Stanton: Forfatter og realitystjerne dømt for at være en del af en gruppe, der stjæler biler. Hun er erklæret Trump-tilhænger.

David Safavian: Tidligere stabschef i General Services Administration og dømt for at lyve om sit forhold til en lobbyist.

Paul Pogue: Entreprenør og dømt for omfattende skattesvindel

Judith Negron: Tidligere ejer af et psykiatrisk hospital i Miami og dømt for at snyde sig til 205 millioner dollars.

Crystal Munoz: Dømt for sin rolle i en smulgerring.

Tynice Nichole Hall: Dømt for at sælge stoffer.