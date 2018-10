Benzinkort blev misbrugt: Nu trækker hun sig fra landsstyret

En sag om misbrug af et benzinkort, der er knyttet til Doris J. Jensens tjenestebil, har fået hende til at trække sig fra det grønlandske landsstyre, der på grønlandsk hedder Naalakkersuisut.

Det skriver KNR.

Doris J. Jensen har indtil nu været Grønlands landsstyremedlem for sundhed, sociale anliggender og justitsvæsen.

- Selv om jeg ikke har brudt loven, har jeg besluttet mig for at trække mig fra Naalakkersuisut. Fordi det er hårdt for både min familie og mig, siger Doris J. Jensen ifølge KNR.

Gør det for familien

Til et pressemøde onsdag aften forklarede den nu afgående naalakkersuisoq (landsstyremedlem, red.), hvordan en person, der har boet i husstanden, har misbrugt hendes benzinkort.

Hun forklarede også, at personen ikke længere bor der.

Ifølge Doris J. Jensen har sagen kastet mistanke på hende og hendes mand, og derfor vælger hun nu at trække sig, beretter mediet.

- Jeg vil ikke vente på revisionsudvalgets afgørelse, det er for hårdt for min familie, og jeg bliver derfor nødt til at stoppe her, siger hun.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, har efter pressemødet ikke ønsket at udtale sig i sagen.