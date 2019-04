Berlusconi kørt på hospitalet

Silvio Berlusconi skulle have præsenteret sine kandidater for sit parti klokken 14, men er blevet hentet af en ambulance

Den tidligere italienske Premierminister Silvio Berlusconi er blevet indlagt hospital tirsdag morgen.

Det skriver det italienske medie Corriere Della i følge Sky News.

Silvio Berlusconi blev hentet af en ambulance og kørt til San Raffaele-hospitalet i Milano, det selv samme hospital, hvor han tidligere har været indlagt. Den tidligere italienske premierminister lider af "alvorlig aortainsufficiens" - som er en utæt hjerteklap mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren.

Klokken 14 skulle han have præsentere kandidaterne for sit parti Forza Italia til Europa-Parlamentsvalget til et pressemøde.

Det italienske medie Corriere Della skriver, at den tidligere Premierminister angiveligt skulle få behandling for nyrekolik. Han forsikrer dog om, at så snart at han kommer tilbage fra hospitalet, så slutter han sig til sine Europa-parlamentskandidater igen.