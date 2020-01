Bernie i modvind efter uheldig kommentar under privat møde

Udskilningsløbet er gået ind i sin afgørende fase for at finde den demokrat, der skal stille op mod Donald Trump ved præsidentvalget til november.

Det første primærvalg finder sted 3. februar i delstaten Iowa, men allerede nu går bølgerne højt i Det Demokratiske Parti.

Den brede offentlighed har nemlig fået kendskab til et privat møde mellem de to livslange venner og kolleger Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som ifølge CNN fandt sted i en lejlighed i Washington i december 2018.

Her skulle de to topdemokrater diskutere fremtiden for det parti, de nu begge ønsker at lede. Målet var, at de to erfarne politikere skulle give håndslag på, at de ville opføre sig civiliseret over for hinanden i en eventuel valgkamp. Men allerede på mødet opstod de første gnister mellem de to profiler.

Demokraternes kandidater revser Trump ved årets sidste debat

Ingen kvinde som præsident

Da Elizabeth Warren skulle fremlægge sine argumenter for, at netop hun ville være den bedste kandidat til at udfordre Trump, lød det, at hun er overbevisende i forhold til økonomien. Desuden har hun en bredere appel til de kvindelige vælgere, hævdede hun.

Bernie Sanders svarede noget overraskende, at han ikke troede, at en kvinde kunne vinde valget og blive præsident i USA. Det bekræfter Warren over for CNN.

- Han troede ikke, at en kvinde kunne vinde, og jeg var uenig, lød det fra den kvindelige politiker mandag.

Samtalen er blevet refereret over for det amerikanske medie af to af Warrens folk og to personer, der har kendskab til den, skriver CNN. Den har vakt stor opsigt i USA. Men i den anden lejr raser Sanders over historien.

Demokraternes tre favoritter ved primærvalget, Elizabeth Warren, Joe Biden og Bernie Sanders.

Den 78-årige politiker og senator fra Vermont nægter, at han skulle have udtalt sig kønsdiskriminerende under mødet med Warren i 2018.

- Det er vanvittigt at tro, at jeg ville fortælle hende, at en kvinde ikke kan vinde præsidentvalget på den dag, hvor hun fortalte mig, at hun stiller op, siger Sanders til CNN.

- Det er sørgeligt, at medlemmer af hendes personale lyver om et møde, der foregik for et år siden. Tror jeg, at en kvinde kan vinde valget i 2020? Selvfølgelig! Hillary Clinton fik jo tre millioner flere stemmer end Trump i 2016 (sidste præsidentvalg i USA, red.).

Smil mere

Netop kønsdebatten er blevet et hedt tema under valgkampen i den demokratiske lejr. Især efter Warren på sin valgtur har fortalt en historie om, hvordan hun under sin kampagne for at blive senator i 2012 fik tudet ørerne fulde fra mandlige kolleger med, at hun skulle smile mere.

Kvinder fremstår mere utiltrækkende, når de ikke smiler, lød argumentet. Desuden blev Warren frarådet at stille op, fordi hun var en kvinde, fortæller hun.

Til præsidentvalget er hun dog et godt bud på at blive Demokraternes kandidat, der skal op mod Trump til november.

Demokraternes tre mest sandsynlige bud på en udfordrer til præsident Trump ved 2020-valget er den 77-årige Joe Biden, tidligere vicepræsident, og Bernie Sanders, 78 år, senator fra Vermont, samt netop den 70-årige Elizabeth Warren, senator fra Massachusetts.

Demokraternes konvent, hvor kandidaten bliver fundet, finder sted 13.-16. juli.