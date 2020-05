Bernie Sanders hylder Danmark i nyt tweet

Et et såkaldt tweet på det sociale medie Twitter sammenligner den tidligere demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders danskerne som privilegerede i sammenligning med amerikanere.

Lavere ledighed, forholdsvis høj løn for McDonald's-ansatte, fem ugers betalt ferie, færre coronadødsfald og flere coronatest. Det er hvad, danskerne nyder godt af, og som amerikanerne fortjener, synes 'Bernie'.

Han referer til en længere klumme i The New York Times skrevet fra Danmark under overskriften 'McDonald's-medarbejdere i Danmark har ondt af os'.

Sanders henviser til, at danske McDonald's-medarbejdere tjener 22 dollars i timen svarende til 18.500 kr. om måneden, mens deres amerikanske kollegaer hævdes at tjene langt under det halve, nemlig ni dollars i timen svarende til 9.200 kr. om måneden.

I klummen beskrives Danmarks om et mønsterland, der for forholdvis færre penge, end USA har brugt, har formået at få styr på coronasmitten uden at det har ramt ledighed og økonomi ligeså hårdt som coronaen har ramt USA.

Danmarks corona-indsats hævdes også i klummen at være mere succesfuld end den svenske, ligesom danskerne atter fremhæves som værende verdens lykkeligste folk sammen med finnerne.