Bertel Haarder får nyt job som teaterchef

Kulturminister Rasmus Prehn (S) har udpeget Bertel Haarder (V) som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Han afløser dermed Lisbeth Knudsen, som har siddet siden 2016.

'Man finder ikke nogen med mere politisk erfaring end Bertel Haarder – og næppe nogen med mere dybfølt respekt og forståelse for kulturen. Det, kombineret med hans evne til – helt i Grundtvigs oplysningsånd - at bygge bro mellem finkultur og det folkelige, gør ham til et helt oplagt valg til formand for Det Kongelige Teater', siger kulturminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

Ministeren håber på, at Bertel Haarder og den nye bestyrelse 'kan være med til at tiltrække flere danskere til teatret, så endnu flere kan opleve og blive inspireret af magien, som skabes på vores nationalscene', siger han.

Bertel Haarder er taknemmelig for udnævnelsen.

'Jeg er stolt og lykkelig over at været blevet udpeget til formand for Danmarks kulturelle flagskib. Og taknemlig for, at regeringen viser mig den tillid. Jeg har været storforbruger af Det Kongelige Teater, også fordi min hustru Birgitte har været leder af ballettens læseskole gennem mange år', siger han i pressemeddelelsen.

Den mangeårige folketingspolitiker har som ønske, at endnu flere skal have adgang til oplevelser i teatret.

'Jeg vil lægge mig i selen for, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad bliver hele Danmarks teater', siger han.

Ud over Bertel Haarder består den nye bestyrelse af advokat Anders Hjulmand, filminstruktør May el-Toukhy, forbundsformand for 3F Per Christensen, museumsdirektør Gitte Ørskou, teaterchef for Malmö Stadsteater Kitte Wagner, forestillingsleder Martin V. Korshagen og danser Alexander Stæger.