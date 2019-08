Bertel slagtet af gruppen

Inger Støjberg var ikke den eneste store taber ved mandagens konstituering i Venstre.

Kampen om partiets prestigefulde plads i Folketingets Præsidium stod mellem Bertel Haarder og den tidligere gruppeformand Karen Ellemann.

Det blev afgjort med et kampvalg blandt folketingsgruppens medlemmer, og her tabte den erfarne V-profil Haarder afstemningen til den tidligere ligestillingsminister.

De to konkurrenter ses her til Venstres valgfest i juni. Foto: Gregers Tycho

Nederlaget til Bertel Haarder kommer, efter at han ligeledes gik glip af posten som formand for Folketinget, på trods af at han ellers var blevet valgt som midlertidig formand i juni. Formandsposten blev dog snuppet for næsen af Haarder, da et enigt folketing valgte socialdemokraten Henrik Dam Kristensen som formand.

Folketingets præsidium I folketingets præsidium sidder fire næstformænd fra de fire største partier, der ikke har formandsposten. I denne omgang er det derfor Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF der sidder på pladserne. Præsidieposterne vælges internt i folketingsgrupperne for en periode på et år ad gangen. Nuværende folketingsmedlemmer i præsidiet: Formand: Henrik Dam Kristensen 1. næstformand: Kristian Pihl Lorenzen (pr. 1/10.2019, Karen Ellemann), Venstre 2. næstformand: Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti 3. næstformand: Jens Rohde, Radikale Venstre 4. næstformand: Trine Torp, Socialistisk Folkeparti Kilde: ft.dk

Kampvalget mellem Ellemann og Haarder bekræftes af folketingsmedlemmet Marlene Ambo-Rasmussen. Hun kaldte fordelingen af de vigtige poster svær, da der ifølge hende simpelthen er for meget talent i partiet til de få poster i partiets ledelse. Det gjaldt også præsidieposten.

- Både Karen Ellemann og Bertel Haarder havde fortjent posten i præsidiet. Karen har arbejdet hårdt, og Bertel Haarder er en rigtig Venstre-mand, siger Marlene Ambo-Rasmussen til Ekstra Bladet og nævner i samme ombæring, at hun er glad for valget af Ellemann.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bertel Haarder, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Sådan blev top-posterne fordelt Gruppeformand: Kristian Jensen Politisk ordfører: Jakob Ellemann-Jensen Gruppenæstformand: Sophie Løhde Gruppesekretær: Erling Bonnesen Venstres repræsentant i Folketingets præsidium: Karen Ellemann

Venstre afholder på torsdag sommergruppemøde, hvor ordførerposterne bliver fordelt.

