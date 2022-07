Bertelsen brød regler - hun selv hyldede

Er Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, en dårlig embedsmand?

Hvis man skal tro hendes egne ord, så er det umiddelbare svar ja.

Topembedsmanden, der ifølge Minkkommissionen har begået alvorlige tjenesteforseelser og medvirket til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, bidrog i 2016 til den akademiske bog 'Festskrift til Jens Peter Christensen', som berører forskellige emner inden for statsret, forvaltningsret, undersøgelseskommissioner og strafferet.

Også embedsværket og dens pligter berøres som emne i bogen, og her er Barbara Bertelsen forfatter på et indlæg sammen med Jens Teilberg Søndergaard.

De to var i 2016 henholdsvis departementschef og afdelingschef i Justitsministeriet, og de to skrev sammen indlægget, der - ganske aktuelt -kredsede om embedsmænds pligter og konsekvenserne ved en overtrædelse af dem.

Pligter og ansvar

Kapitlet tager udgangspunkt i det kodeks for embedsmænd, der i 2015 blev lanceret af Finansministeriet og som i kølvandet på en række skandale-sager i centraladministrationen skulle fungere som en gentagelse af, hvordan embedsmænd lever op til deres ansvar og pligter.

Barbara Bertelsen beskriver i indlægget, hvad kodekset handler om, og hvilke pligter, der er centrale.

'De syv pligter for embedsmænd, der beskrives i Kodeks VII, er følgende: Lovlighed, sandhed, faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl samt partipolitisk neutralitet,' fremgår det af bogens side 498.

Dårlig rådgivning = dårlig embedsmand

Undervejs i kapitlet beskriver Bertelsen og hendes medforfatter pligterne som 'væsentlige', og samtidig gennemgår de, hvilke konsekvenser og sanktioner, der kan komme på tale, hvis man som embedsmand overtræder pligterne.

'Rådgivning i strid med Kodeks VII er dårlig rådgivning, ikke kun fordi det er i strid med de grundlæggende pligter for embedsmænd, men også fordi det kan skabe problemer for ministeriet og ministeren,' skriver de to embedsmænd.

Herefter konkluderer de to skribenter:

'En embedsmand, der handler i strid med kodekset, er simpelthen en dårlig embedsmand.'

Og hvis man skal tro 2016-udgaven af Barbara Bertelsen, så kan brud på kodekset indskrænke den pågældende embedmands muligheder for avancement.

'Derfor kan sådan en adfærd selvfølgelig lede til, at man får en negativ bedømmelse med de konsekvenser, som en sådan bedømmelse nu engang kan have i forhold til muligheden for avancement, forlængelse af kontrakt osv,' fremgår det af kapitlet.

Tillid til Bertelsen

Statsminister Mette Frederiksen understregede på fredagens pressemøde, at hun fortsat har tillid til de højtstående embedsmænd - herunder Barbara Bertelsen - der ifølge Minkkommissionen har begået alvorlige fejl i Mink-sagen.

- Jeg har tillid til alle embedsfolk - også dem, der er omfattet af kritikken, lød det fra Mette Frederiksen.

Hun tilføjede, at der nu indledes et forløb hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvor det skal vurderes, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser sagen skal have for de enkelte personer.

Ifølge styrelsen kan dette arbejde trække ud.

'Der vil gå en vis tid, før beretningen er gennemgået. Først herefter vil Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kunne rådgive om ansættelsesretlige spørgsmål,' fremgår det af styrelsens hjemmeside.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Barbara Bertelsens via hendes bisidder i Mink-sagen, Jens Rostock-Jensen.

