Bertelsen var med til at forlænge slettefrister for e-mails

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, havde ansvar for at forlænge slettefrister på e-mails, da hun besad den samme stilling i Justitsministeriet.

Det skriver Politiken.

Af den grund undrer det flere politikere, at Bertelsen har korte slettefrister for sms'er i Statsministeriet.

Statsminister Mette Frederiksens (S) telefon har været indstillet til automatisk at slette sms'er efter 30 dage.

Det samme er tilfældet for Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape.

Derfor er sms'er om beslutningen om at slå alle mink ned i november, der bliver undersøgt af Granskningskommissionen, slettet.

Da Bertelsen var departementschef i Justitsministeriet, stod hun i spidsen for arbejdet med at forlænge slettefrister på e-mails i danske myndigheder, skriver Politiken.

På dette tidspunkt var det politiet, der automatisk slettede e-mails efter 30 dage. Det gjorde det besværligt at komme til bunds i Tibet-sagen.

Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mente, at den korte slettefrist ikke var acceptabel. Han tog initiativ til at ændre den.

Dengang var Barbara Bertelsen departementschef i Justitsministeriet.

Denne information skaber stærk forundring i dele af Folketinget.

For efter at hun skiftede til Statsministeriet sidste år, har hun gennem sms'er kommunikeret ordrer. Her er slettefristerne ikke blevet forlænget.

- Ingen forestiller sig, Barbara Bertelsen ikke er fuldt bevidst om diskussionen om Tibetkommissionen og sletningen af mails og tidsfrister, siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, til Politiken.

Både Liberal Alliance og Venstre en enige i kritikken.

Over for Politiken henviser Barbara Bertelsen gennem Statsministeriets presseafdeling til Justitsministeriet.

Avisen har desuden bedt Statsministeriet genoverveje at svare, da kritikken går på Bertelsens ageren. Det har ministeriet ikke vendt tilbage på.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, ønsker over for Politiken ikke at gå nærmere ind i en diskussion af Bertelsen.

Men han tilslutter sig debatten om nye retningslinjer for sletning af sms'er.

Mette Frederiksen (S) sagde torsdag til TV 2, at hun blev rådgivet af Statsministeriet til automatisk at slette sms'er af sikkerhedshensyn.