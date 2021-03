Besat Netanyahu: - Han ringede til mig 30 gange

I Israel er der fart på vaccinationerne.

Her har 97 procent af befolkningen ifølge Our World in Data allerede fået første stik med den tysk-amerikanske producent Biontech/Pfizers vaccine.

Og hvis man skal tro Pfizers administrerende direktør skyldes det især et usædvanligt vedholdende arbejde fra landets premierminister Benjamin Netanyahu.

Statist i Netanyahus spin

Besat premierminister

Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla, siger ifølge mediet Times of Israel, at Netanyahu kimede ham ned for at sikre sig, at landet ville modtage millioner af doser, da Pfizer i slutningen af 2020 havde en vaccine klar.

Bourla hylder samtidig Netanyahus besættelse for at få vaccineret den israelske befolkning.

- Jeg talte med mange statsledere i den periode. Da jeg talte med premierministeren, var han meget overbevisende. Jeg var helt ærligt meget imponeret over, hvor besat premierministeren var. Han ringede til mig 30 gange.

Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla, kommer ikke til Israel før efter valget. Foto: Tom Brenner/Ritzau Scanpix

I sidste uge udskød Albert Bourla ellers sit besøg til det lille land i Mellemøsten.

Det skete, efter at National Responsibility in Hebrew - en organisation for offentligt samarbejde - råbte vagt i gevær og advarede Bourla om at indgå i Netanyahus valgpropaganda.

Albert Bourla skulle være landet i Israel i mandags, hvor planen var at holde møde om fremtidige vaccinefabrikker.

Netanyahu er samtidig under massivt internt pres fra flere kanter i Israel frem mod valget 21. marts. Den 71-årige statsleder har således tre verserende retssager kørende.

Overblik: Alvorlige anklager i tre sager 'Case 1000': Modtog dyre gaver



Denne sag åbnede helt tilbage i december 2016. Her er Netanyahu anklaget for at have modtaget gaver for mere end 200.000 dollars, svarende til cirka 1.234.000 kroner, fra to milliardærer - den Hollywood-bosatte israelske filmmogul Arnon Milchan og den australske forretningsmand James Packer. Gaverne var blandt andet cigarer og champagne. 'Case 2000': Noget for noget



I denne sag er premierministeren anklaget for at have indgået en 'noget-for-noget'-aftale med Arnon Mozes, der er redaktør på avisen Yedioth Ahronoth. Aftalen skulle have gået ud på, at Netanyahu fik positiv mediedækning i avisen, mod at han indførte en lov, der svækkede den rivaliserende avis Israel Hayom.







I denne sag er premierministeren anklaget for at have indgået en 'noget-for-noget'-aftale med Arnon Mozes, der er redaktør på avisen Yedioth Ahronoth. Aftalen skulle have gået ud på, at Netanyahu fik positiv mediedækning i avisen, mod at han indførte en lov, der svækkede den rivaliserende avis Israel Hayom. 'Case 4000': Bestikkelse



I denne sag er Benjamin Netanyahu anklaget for bestikkelse, svindel og tillidsbrud. Sagen indebærer mistanke om, at premierministeren har givet fordele til Shaul Elovitch, der ejer aktiemajoriteten i telefirmaet Bezeq. Til gengæld skulle nyhedssiden Walla, der er ejet af Bezeq, sørge for positiv mediedækning af premierministeren og hans familie. Shaul Elovitch er også anklaget for bestikkelse i denne sag.

