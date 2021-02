Beskyldes for krænkelser: Khader-advokat giver ny deadline

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den konservative retsordfører Naser Khader kaster nu sin advokat og en ny deadline ind i den Facebook-krig, der tog fart hen over weekenden.

Hvor Naser Khader søndag krævede, at flere Facebook-opslag, der beskylder ham for seksuelle krænkelser mod kvinder, blev fjernet senest mandag, er fristen nu rykket til onsdag.

Det bekræfter Naser Khaders advokat, Heidi Helveg, over for Ekstra Bladet.

Findes stadig

Det er komikeren Omar Marzouk og den tidligere Enhedslisten-kandidat Asmaa Abdol-Hamid, der har skrevet opslagene med beskyldningerne mod Khader.

Det hele startede søndag, da Asmaa Abdol-Hamid i et offentligt Facebook-opslag skrev, at Naser Khader var blevet meldt til politiet for 'en stribe' overgreb. Det blev fulgt op af flere opslag, som Omar Marzouk har delt.

I sit eget opslag kalder Omar Marzouk krænkelserne for 'en offentlig hemmelighed':

'Hans overgreb har længe været en offentlig kendt hemmelighed i indvandrer kredse, men nu er der en modig sjæl, som endelig tør stå frem'.

Han skriver også, at den konservative partitop har bedt kvinder om ikke at gå offentligt ud om krænkelser fra den konservative retsordfører, hvilket dog afvises af Konservatives generalsekretær Søren Vandsø.

Injurier

I advokat Helvegs brev til Omar Marzouk og Abdol-Hamid er den nye deadline onsdag klokken 16. Hvis ikke opslagene er fjernet på det tidspunkt, vil Khader og Helveg overveje en politianmeldelse eller stævning for injurier, oplyser hun.

Heidi Helveg har rykket den oprindelige deadline for at give dem 'en rimelig frist til at forholde sig til brevet', lyder det.

Søndag gik Naser Khader i rette med beskyldningerne over for Ekstra Bladet:

- Det er komplet løgn. Det er et forsøg på bagvaskelse, som de helt udokumenteret deler, sagde han.

Marzouk: Vil gå hele vejen Komiker Omar Marzouk siger til Ekstra Bladet, at han ikke vil slette opslagene, selvom han har modtaget brevet fra Khaders advokat: - Nej, det gør jeg ikke. Nu har Naser i årevis truet folk til tavshed, så nu tager jeg den hele vejen. Han fortæller, at hans Facebook-indbakke er svømmet over med beskeder, hvor folk kalder ham for 'uanstændig'. Han siger dog også, at han har modtaget flere eksempler på Khaders opførsel, som han finder problematisk. Derfor får brevet ham heller ikke til at ryste på hånden: - Hvis det ender i en retssag, så tager jeg en retssag. Det er jeg klar til. Omar Marzouk uddyber dog ikke over for Ekstra Bladet, hvem eller hvad de konkrete sager omhandler.

