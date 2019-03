Beto-mania! Demokraternes nye stjerne sætter rekord

Demokraternes nye stjerne, den 46-årige Texas-politiker Beto O'Rourke, fik lukket munden på kritikerne, da hans præsidentkampagne indsamlede 6,1 millioner dollars i løbet af det første døgn.

O'Rourke, der er blevet sammenlignet med politikere som John F. Kennedy og Barack Obama, overgik dermed alle forventninger – og han overgik samtidig alle de andre kandidater, der har meldt sig i kampen om at blive Demokraterne præsidentkandidat i 2020.

- Seks millioner dollars på et døgn er imponerende, og folk, der siger andet, kender ikke spillet, siger Kirk Wagar, der tidligere har doneret penge til Obama, til Politico.

Beto O'Rourke, der slog sit navn fast i forbindelse med et fejlslagent senatsvalg sidste år, er kommet sent i gang med valgkampen, og over et dusin andre kandidater har allerede meldt sig på banen.

O'Rourke blev landskendt, da han ved midtvejsvalget sidste år udfordrede senator Ted Cruz ved senatsvalget i Texas. Han tabte valget, men var bare to procentpoint fra at slå Cruz i den konservative delstat. Foto: Reuters

Se også: Joe Biden stiller op til præsidentvalg - eller?

Blandt feltets markante navne er senator Bernie Sanders, der fik indsamlet 5,9 millioner dollars i løbet af sit første døgn som kandidat – også et imponerende resultat. Senator Kamala Harris fik blot rejst halvanden million dollars i samme tidsrum.

Der er knap et år til den første afstemning i en langvarig dyst om, hvem der skal være Demokraternes kandidat til præsidentvalget og dermed udfordre Donald Trump.

Pengeindsamlingen giver et fingerpeg om, hvem der har den største og mest engagerede opbakning.

Kritiseret for interview

Beto O’Rourke blev kritiseret for sin lancering af præsidentkampagnen, og han fik på puklen for et interview i magasinet Vanity Fair, hvor han kækt erklærede, at var 'født' til at være præsidentkandidat.

Det faldt også folk for brystet, at han henviste til sin kone som en, der passede børnene. Begge udtalelser blev opfattet som udtryk for privilegieblindhed, og O’Rourke har været hurtig ude med en undskyldning.