Biden advarer Rusland

Det vil få store konsekvenser for Rusland, hvis de vælger at invadere Ukraine.

Sådan var budskabet, da den amerikanske præsident Joe Biden tirsdag aften dansk tid tonede frem og holdt en tale på live-tv.

- USA er forberedt uanset, hvad der sker.

- Hvis Rusland angriber, vil det skade dem selv, tordnede præsidenten og understregede, at 'verden ikke glemmer'.

Joe Biden udtalte blandt andet, at USA er klar med hårde sanktioner mod Rusland, hvis de angriber Ukraine. I det tilfælde vil Rusland også blive nægtet at transportere gas til Europa via gasledningen Nord Stream 2, lød det.

Derudover er USA klar til at forsvare hver eneste tomme af NATO's territorier, hvis det skulle blive nødvendigt, ligesom Biden advarede Rusland mod at angribe amerikanere i Ukraine.

Såfremt Rusland angriber et NATO-land, vil USA gå militært ind i konflikten. USA ønsker fortsat at løse konflikten på diplomatisk vis, sagde Biden.

Bekræfter ikke tilbagetrækning

I talen gjorde præsidenten det også klart, at USA ikke er i besiddelse af oplysninger om, at de russiske styrker er på tilbagetog fra Ukraines grænser.

Tidligere tirsdag har der ellers været meldinger om, at netop dette skulle være tilfældet. Det har dog ikke været bekræftet og er det altså fortsat ikke.

- En invasion er stadig en mulighed, fastslog Biden.

Ifølge Joe Biden har Rusland lige nu over 150.000 tropper ved grænserne til Ukraine og Belarus.