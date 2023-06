Biden aflyser vigtigt møde: Ondt i tænderne

Tandpine kommer sjældent belejligt. Heller ikke for USA's præsident.

Smerter i munden, der krævede en akut rodbehandling, betød nemlig, at Joe Biden pludselig måtte rydde kalenderen og aflyse alle mandagens planer, så han i stedet kunne sætte sig i den varme tandlægestol.

Det bekræfter Det Hvide Hus i en udtalelse ifølge tv-stationen CNN.

Natten til tirsdag dansk tid lød meldingen, at operationen er 'succesfuldt overstået', og at præsidenten 'har det godt'.

Stoltenberg må vente

Blandt mandagens gæster i Det Hvide Hus var blandt andre NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, der efter planen stopper på posten til efteråret.

Og netop hvem, der skal være hans afløser, var øverst på dagsorden, skriver CNN.

Spekulationerne er taget til de seneste uger, efter at først statsminister Mette Frederiksen (S) og efterfølgende den britiske premierminister, Rishi Sunak, besøgte Det Hvide Hus.

Mette Frederiksen afviste som det første efter mødet med Biden, at hendes besøg havde noget at gøre med et jobskifte til NATO.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne om Nato. Jeg er glad for at være statsminister i Danmark, jeg er her ikke for at søge et arbejde. Jeg er her for at passe et arbejde, lød det fra en storsmilende Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøgte tidligere i juni USA's præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus i Washington. Foto: Ritzau Scanpix

Allerede kort tid efter begyndte de første analyser dog at tikke ind, og hos især avisen The New York Times blev besøget - og mødets varighed - bemærket.

Formelt skal NATO's medlemslande blive enige om en ny leder til posten, men eksperter har over for Ekstra Bladet tidligere sagt, at USA har mest at skulle have sagt i ansættelsesprocessen.

En beslutning, der forventes at blive truffet inden NATO-topmødet i næste måned. Ifølge CNN har Joe Biden dog endnu ikke besluttet sig for, hvem han vil pege på.

Tirsdag bliver Jens Stoltenberg muligvis klogere, når han - med en dags forsinkelse - kan tage plads ved siden af præsidenten i Det Hvide Hus.