Biden-bryllup vækker opsigt: - I lyver

Prominente journalister anklager Biden-administrationen for at lyve, efter at Joe Bidens barnebarn Naomi Biden i weekenden holdt et overdådigt bryllup i Det Hvide Hus

Der blev ikke sparet på detaljerne, da præsident Joe Bidens barnebarn Naomi Biden foran 250 inviterede gæster i weekenden blev viet i haven foran Det Hvide Hus.

Til gengæld var der sparet på medieadgangen, og journalister havde på forhånd fået at vide, at de var forment adgang til festlighederne.

Derfor undrer journalister fra blandt andet New York Times og Washington Posts sig over, hvordan modemagasinet Vogue kan have billeder af bruden og hendes mormor, Jill Biden, på forsiden og et stort interview i magasinet, der kom på gaden tirsdag, hvis de var udelukket for at deltage.

Senior politisk korrespondent på avisen Washington Post Ashley Parker og Katie Rogers, politisk korrespondent på New York Times, anklager direkte Biden-administrationen for at lyve.

'I oktober fik jeg at vide, at Vogue var blevet spurgt, om de ville dække brylluppet, mens jeg blev afvist. Den officielle forklaring er, at Vogue ikke var til stede på dagen. Et smuthul, ergo at familien iscenesatte brylluppet i Det Hvide Hus på forhånd', skriver Rogers på Twitter.

Til det svarer Ashley Parker:

'Jeg har brugt fire år på at dække Trump-administrationen og to år på at dække Biden-administrationen. Det fascinerende er, at de begge lyver, bare på meget forskellige måder. Trump var skamløs, mens Bidens hold ikke er for smart'.

Journalisterne henviser blandt andet til, at man i Vogue kan læse private detaljer fra brylluppet, som ifølge dem kun vil være kendt, hvis man har været til stede.

På et pressemøde tirsdag afviste Det Hvide Hus' talsperson Katrine-Jean Pierre anklagerne:

- Vogue deltog ikke i brylluppet. Der var ingen presseadgang. Vogue lavede et portræt-interview torsdag eftermiddag og holdt det hemmeligt indtil i dag (tirsdag, red.), hvor det er blevet udgivet.

'Området er lukket', står der på et skilt ved Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix

De to prominente journalister har fået opbakning fra den prisbelønnede journalist og politiske analytiker på CNN Maggie Haberman.

I et opslag på Twitter, hvor Haberman har 1,6 millioner følgere, skriver hun:

'Vi dækker de små løgne, politikere fortæller, fordi de kan bane vejen for større løgne, blot hvis folk undrer sig over, hvorfor det her er interessant. Det her er, hvad pressens arbejde går ud på.'

En baghave

28-årige Naomi Biden og hendes tre år yngre mand, Peter Neal, mødtes i 2018 og bor til dagligt i Det Hvide Hus.

I interviewet med Vogue udtaler Naomi Biden om lokationen, at det var 'som enhver anden baghave'.

- Vi er så tætte på vores familier, at vi altid har vidst, at vi ville blive viet i nogens baghave. Jeg tror, at hvis min farfar ikke var præsident, ville det formentlig have været i deres hus i Wilmington eller i Peters families have i Jackson, Wyoming, siger bruden til Vogue.

Weekendens bryllup er det 19., der har fundet sted i Det Hvide Hus.