Biden-bus chikaneret af Trump-tilhængere

Stemningen i USA er ophedet inden præsidentvalget tirsdag.

Videoer offentliggjort af mange internationale medier viser, hvordan Joe Bidens kampagnebus blev omringet og chikaneret af en flåde af Trump-støtter i biler på en motorvej i Texas. To af dem kom endda i karambolage undervejs, hvad optagelserne herover vidner om. Baggrunden er uvis.

USA's præsident var imidlertid tydeligvis tilfreds med sine støtters aktion.

'JEG ELSKER TEXAS,' skrev Donald Trump på Twitter i nat dansk tid.

Biden-lejr er oprørt

Demokraterne er ikke overraskende oprørte over aktionen. En kommunikationsdirektør for Biden-kampagnen i Texas har fordømt aktionen over for CNN, og Bidens talsperson, Bill Russo, gik til modangreb på Twitter.

'For anden gang på en uge har din kampagne efterladt dine støtter strandet i kulden uden transportmuligheder til dine superspreder-møder,' skrev han på Twitter med henvisning til Trumps omdiskturede vælgermøder med mange mennesker.

'Måske du skulle bruge mere tid på at bekymre dig om de busser frem for vores,' fortsatte han.

Præsidenten har ikke udvist mange corona-bekrymringer under sine valgmøder, heller ikke her i Arizona.

Hverken Joe Biden eller Kamala Harris, demokraternes vicepræsidentkandidat, var i bussen.

New York Times har forsøgt at få en kommentar fra en talsmand fra republikanerne i Texas, men det har ikke været muligt.

Det har heller ikke været muligt for mediet at få afklaret, om episoden vil blive efterforsket af politiet.

