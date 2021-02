Biden-dekret beordrer genforening af migrantfamilier

USA's præsident, Joe Biden, har tirsdag underskrevet tre præsidentielle dekreter på immigrationsområdet.

Det ene fokuserer på landets system for lovlig immigration.

Her har Biden beordret en gennemgang af en regel indført under tidligere præsident Donald Trump, der gør det sværere for fattige immigranter at opnå permanent opholdstilladelse i USA. Selv hvis de allerede bor i landet.

Det andet dekret fokuserer på behandlingen af asylansøgere ved den mexicanske grænse.

Her kræver Biden en undersøgelse af et kontroversielt program, der har tvunget flere end 65.000 asylansøgere tilbage til Mexico, mens de venter på at få deres sag prøvet ved en domstol i USA.

Endelig har Joe Biden også oprettet en særlig gruppe, som skal arbejde med at genforene hundredvis af familier, der blev adskilt ved grænsen i 2018.

Det skete i forbindelse med Trumps nultolerancepolitik over for illegale migranter.

Rettighedsgruppen American Civil Liberties Union har tidligere oplyst, at USA ikke kan finde forældrene til over 500 migrantbørn. Det forventes, at over to tredjedele af forældrene er blevet deporteret til andre lande.

Biden har underskrevet de nye dekreter som en del af sit forsøg på at omgøre flere af Trumps hårdeste politikker på immigrationsområdet.

- Vi kommer til at arbejde for at stoppe den moralske og nationale skamløshed fra den tidligere administration, der bogstaveligt talt rev børn ud af deres familiers arme, sagde Biden under underskrivelsen i Det Hvide Hus.

Forventningen er, at de mange undersøgelser og rapporter, som de nye dekreter nu sætter i gang, kommer til at føre til ændringer af USA's immigrationspolitik i de kommende uger og måneder.

Lige nu og her giver de dog kun begrænset hjælp til de tusindvis af immigranter, der lider under reglerne fra Trump-æraen.

Situationen viser, hvordan Biden-administrationen forsøger at finde den rigtige balancegang mellem at ændre Trumps politikker og samtidig undgå, at mange flere kommer ulovligt ind i USA.

