Biden får 1461 dage: Sådan vil han ændre USA

Donald Trumps vision var klar. Han vil ikke have, at USA blev grønt, og han roste sig selv til skyerne for at have dereguleret de grønne tiltag, som Barack Obama fik indført. Joe Biden er helt anderledes på det punkt.

- Joe Biden har en stor vision for miljøet, og USA skal gøres grønnere, hvis det står til ham. Han har sågar planer om en plan, der skal koste 2000 milliarder dollars, ligesom USA skal være CO2-neutralt i 2050, sagde Jørn Brøndal, der er professor i Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

Et besøg på Joe Bidens hjemmeside vidner dog også om, at han er miljøets mand. Allerede i 2025 skal de første skridt mod en CO2-neutral nation være taget, ligesom det står med store bogstaver, at USA skal samle resten af verden og opfordre dem til at deltage i kampen mod klimaforandringerne.