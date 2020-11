Biden fører i den afgørende svingstat Pennsylvania

Joe Biden har lagt sig i spidsen i stemmeoptællingen i delstaten Pennsylvania, der anses for at være en afgørende svingstat i det amerikanske præsidentvalg.

Det melder CNN.

Joe Biden fører fredag eftermiddag dansk tid med cirka 5500 stemmer i delstaten, der meldes 95 procent optalt.

I alt 20 valgmænd er på spil i Pennsylvania, og holder Biden fast i føringen der, kan han blive kåret til USA's nye præsident. Joe Biden har lige nu 253 valgmænd, og derfor kan Pennsylvania blive afgørende. Hvis han vinder denne delstat, kommer han over de 270 valgmænd, der kræves for at vinde valget.

Stemmeoptællingen i Pennsylvania er dog ikke slut endnu, og der er endnu ikke nogle amerikanske medier, der vil udelukke, at Trump kan nå at vinde Pennsylvania.

Donald Trump står lige nu til mindst 214 valgmænd, og han forventes også at tage de tre valgmænd, der er i Alaska. Det bringer ham op på 217 valgmænd.