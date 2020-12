Biden: Her er min indenrigsminister

USA's kommende præsident, Joe Biden, vil nominere det demokratiske kongresmedlem Deb Haaland til posten som indenrigsminister.

Det oplyser en kilde med kendskab til udnævnelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Haaland, som har været medlem af Repræsentanternes Hus fra New Mexico siden 2019, bliver den første oprindelige amerikaner, som skal lede departementet.

Hun får også politisk bemyndigelse over de føderale reservater, der huser i alt 578 føderalt anerkendte stammesamfund.

Den 60-årige Haaland, der tilhører Laguna Pueblo-folket, er nu kørt i position til at lede departementet med over 70.000 ansatte.

Biden har bebudet, at hans administration bliver den mest mangfoldigt sammensatte i USA's historie.

I Kongressen har Haaland haft særlig fokus på at forbedre vilkårene for de stammesamfund, der lever i reservaterne.

Det har hun navnlig gjort i forbindelse med coronaviruspandemien, som har ramte indfødte amerikanske familier uforholdsmæssigt hårdt.

Inden at nyheden om Haalands sandsynlige nominering kom ud, langede hun ud efter Trump på Twitter.

- På fire år har Trump svigtet de oprindelige folk og brudt mange løfter, skriver Haaland på Twitter.

- Det er blevet forstærket af administrationens manglende evne til at tage pandemien seriøst. Jeg glæder mig til at vende en side i bogen og komme væk fra dette mørke kapitel.

Washington Post skrev først om Haalands udnævnelse.

Det ventes også, at Biden vil have Michael Regan, som er North Carolinas ledende politiker på miljøområdet, til at lede USA's agentur for miljøbeskyttelse (EPA).

Reuters citerer flere kilder tæt på Biden-lejren for oplysningerne.

Hvis han bekræftes i Senatet, bliver Regan den første sorte leder af EPA.

Derudover vil han blive en nøgleperson for Bidens bestræbelser på at få ændret USA's politiske kurs i forbindelse med klimaforandringer.

Mandag denne uge bekræftede de enkelte staters valgmænd Bidens sejr.

Han fik som ventet 306 valgmandsstemmer, mens Trump fik 232. Der skal 270 til for at blive valgt som USA's præsident.