Biden i bommert: Racisme-beskyldninger mod rival

Demokraten Joe Biden får kritik op til tirsdagens primærvalg i New Hampshire, hvor han er under pres for at få et godt resultat, efter at han kun blev nummer fire i Iowa.

I optakten til valget i New Hampshire har Biden navnligt angrebet sin unge rival Pete Buttigieg ved at sammenholde sine egne erfaringer som USA's tidligere vicepræsident med Buttigiegs erfaringer som borgmester i den relativt lille by South Bend.

I en valgvideo, som er set fire millioner gange på Twitter, hævder Biden, at Buttigieg som borgmester fik fyret en sort politichef og også tvang en sort brandchef til a opgive sin post.

I et efterfølgende tv-interview med ABC er Biden blevet spurgt om, hvorvidt han anser Buttigieg for at være racist.

- Nej, jeg påpeger blot, at han ikke har i stand til at skabe enhed og forståelse, siger Biden, mens Buttigiegs pressefolk siger, at Biden virker trængt i valgkampen.

Tabte i Iowa

Biden kom selv for skade til at sige ved et valgmøde i New Hampshire, at "jeg fik en mavepuster i Iowa, og jeg får sikkert også en her". Hans udtalelse fra talerstolen var nedslående for hans tilhængere, som håber på, at han gøre et comeback.

Biden har længe ligget som nummer et blandt de demokratiske præsidentkandidater. Men han tabte i Iowa til Buttigieg, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

I New Hamphsire står Biden i målingerne hos RealClearPolitics mandag til at få en fjerdeplads igen.

Forud for valget i New Hampshire har Biden også skabt dårlige overskrifter for sig selv, da han kaldte en ung kvinde for "lying dog-faced pony soldier" under et valgmøde.

Groft oversat er sætningen et nedladende udsagn om menige i hæren, der dog kan opfattes humoristisk.

Bare for sjov

Bidens pressetalsmand, Remi Yamamoto, siger, at replikken var ment som en spøg.

– Det er fra en John Wayne-film, og han har sagt det mange gange tidligere, siger talsmanden.

Mange Twitter-brugere mener, at replikken overhovedet ikke er morsom.

Bidens forsøg på en spøg kom, efter at den 21-årige studerende Madison Moore spurte ham, om han kunne forklare hvorfor han klarede sig så dårligt i Iowa.

– Det er et godt spørgsmål, svarede Biden, hvorpå han spurgte kvinden, om hun selv havde været med ved vælgermøder (caucus). Hun nikkede bekræftende.

- Nei, det har du ikke. Du er en "lying, dog-faced pony soldier", sagde Biden og udløste en vis uro og undren i salen.

Den 21-årige kvinde siger til amerikanske medier, at hun respekterer den tidligere vicepræsident.

- Men han har gjort det virkelig dårligt i denne valgkamp. Han kunne end ikke svare på et enkelt spørgsmål fra en almindelig studerende som mig, siger hun.