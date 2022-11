Biden i midtvejskrise: Øretæver i vente

- Det bliver en øretæve.

Det er hvad Joe Biden og det demokratiske parti har i vente til tirsdagens amerikanske midtvejsvalg, hvis man spørger USA-analytikeren Torsten Jansen.

Et dårligt midtvejsvalg for Biden betyder, at den egentlige magt skifter i amerikansk politi, og ifølge Torsten Jansen, der er analytiker ved Kongressen.com, er det faktisk bare et spørgsmål om størrelsen på øretæven, Joe Biden går ind til, når der skal vælges repræsentanter til den amerikanske kongres. Og det er han ikke den den første, som er sket for.

- Det er mere reglen end undtagelsen, at det parti, som har vundet præsidentmagten, typisk bliver straffet ved midtvejsvalget to år senere, siger Torsten Jansen.



Joe Biden har fra start haft dårlige odds imod sig, da den siddende præsident som regel får et dårligt midtvejsvalg. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Demokraterne, der har præsidentposten og flertallet i begge kamre, ser ud altså til at blive ramt af en tilbagevendende tendens. Det parti, der har det hvide hus, får et dårligt midtvejsvalg. Hvilket betyder, at regeringen mister det nødvendige politiske flertal i hele kongressen for at gennemtrumfe politiske beslutninger.

Derfor forudser Torsten Jansen, at demokraternes midtvejsvalg ender ud i en midtvejskrise for Joe Biden, der er i spidsen for et land i krise til et valg, hvor økonomien er i højsædet.

- USA er i en økonomisk krise og mærker høj inflation og faldende aktiekurser som så mange andre lande i verden.



Donald Trump er hård i tonen overfor den siddende demokratiske regering, som han plejer at være. Foto: Joe Raedle/Ritzau Scanpix

Og hvis der var en politisk skikkelse, der i nyere tid kunne finde ud af at holde lande på økonomisk rette køl, så var det en herre, der ville gøre landet stort - igen.

- Uanset hvad man ellers måtte mene om Donald Trump, de fire år, han var præsident, der gik økonomien i hvert fald godt, siger Torsten Jansen, der er tidligere USA korrespondent for DR.

Udover den presserende økonomiske situation er generel tryghed også en stor prioritet for de amerikanske vælgere. Ellers er to af de helt store temaer landets stigende kriminalitet og en strøm af illegal indvandring, som den nuværende regering ikke har formået at sløjfe.

Derfor spøger den republikanske dukkefører i kulissen.

- Mange savner Donald Trump for hans hårde politik overfor illegale indvandrere, siger Torsten Jansen til Ekstra Bladet.

- Et område, hvor Biden og Harris slet ikke har leveret, som de havde lovet.

Amerikanske vælgere som 66-årige Devon Gregory Peoples kan allerede nu gå i stemmeboksen forud for midtvejsvalget. Foto: Dustin Franz/Ritzau Scanpix

8. november skal de amerikanske vælgere bestemme, hvem der skal sidde i Repræsentanternes Hus og Senatet, der udgør de to kamre i den amerikanske kongres. Der svarer til det danske folketing, da kongressens rolle er at vedtage eller aflive lovforslag.

Og fordi det ser relativt skidt ud for den siddende demokratiske regering. Ser det også skidt ud for partiets meningsmålinger til midtvejsvalget, hvor præsidentpartiet står til at miste minimum ét af de to kamre.

- Det kommer til at betyde, at han i de næste to år kommer til at få meget svært ved at få noget politik eller få nogle større ting igennem, siger Torsten Jansen til Ekstra Bladet.

- Så det bliver meget svært for ham (Biden red.) at føre en demokratisk politik.

Det svarer lidt til, at den siddende præsident skal til at spille fodbold - hvor han har fået kappet det ene ben af.

For hvis meningsmålingerne taler sandt, så bliver det en svækket demokratisk regering på bagkant af 8.november. Står demokraterne til at miste repræsentanternes hus med bravur, mens præsidentpartiet ser ud til at få et snævert flertal i Senatet.