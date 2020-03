Biden i monster-comeback

For blot en uge siden lignede han Søvnige Joe - øgenavnet som Donald Trump har fundet på til Joe Biden.

Men efter primærvalg i 14 delstater står han pludselig som førsteudfordrer til præsidenten, når der til november er præsidentvalg.

Dermed har han leveret det, som få troede. Et comeback af den anden verden.

Med 450 delegerede lige nu har den tidligere vicepræsident opbygget en pæn føring. Bernie Sanders står til 377. Dog mangler den store stat Californien stadig at blive fuldt optalt.

Uanset den endelige stilling ændrer det dog ikke ved, at de store amerikanske medier fokuserer på Joe Biden nu. Han ligner manden, som skal op imod Donald Trump.

Fra vittighed til superkræfter

Mest overraskende er hans sejr i Texas. En stat som Bernie Sanders ellers regnede for sikker. Alle stemmerne mangler også her at blive talt op, men de store tv-statoner har kaldt Joe Biden som vinderen.

- Nu er Biden det bedste bud p en Trump-udfordrer, siger USA-kender Lars Græsborg Mathiasen fra Kongressen.com.

På CNN beskriever den politiske kommentator Van Jones Joe Bidens utrolige comeback

- Det er bemærkelsesværdigt. På 72 timer er han gået fra at være en joke til en Juggernaut (amerikansk superhelt med enorme kræfter, red.) Det er det, som er sket. Jeg har aldrig set noget ligende. Nogensinde.

- At han kommer bagfra uden mandskab og penge og alene med budskabet om, at han kan 'get it done' - altså slå Donald Trump. Det er utoligt, siger han.

Lang gyser

Det er dog stadig for tidligt at afskrive Bernie Sanders. Han vil kæmpe hele vejen til sidste blodsdråbe.

- Han giver ikke op, konstaterer Lars Græsborg Mathiasen i Ekstra Bladets tv-studie.

Primærvalgene fortsætter resten af foråret og først til juni kåres demokraternes bud på en Trump-killer ved partikongressen.

Det kræver 1.991 at vinde posten som præsidentkandidat.

Joe Biden er en moderat kandidat, som slår på at han kan vinde de amerikanske midtervælgere. På den anden side står Bernie Sanders, der kalder sig socialist og repræsenterer den yderste venstrefløj i det demokratiske parti.

I en dansk kontekst ville de færrest nok kalde Bernie Sanders synspunkter yderligtgående, men meget er anderledes på den anden side af Atlanten.