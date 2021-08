Biden: Kina tilbageholder kritisk information om covid-19

Kina tilbageholder 'afgørende oplysninger' om oprindelsen af covid-19.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, i kølvandet på en amerikansk efterretningsrapport om virusset, der blev offentliggjort fredag.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at de fleste efterretningskilder er enige om, at virusset ikke er et biologisk våben. Dog forbliver kilderne uenige om, hvorvidt det er sluppet ud fra et laboratorie.

USA mener imidlertid ikke, at de kinesiske myndigheder havde forudgående kendskab til virusset før det første udbrud af pandemien, som nu har krævet næsten 4,5 millioner liv på verdensplan.

- Der findes afgørende oplysninger om denne pandemis oprindelse i Kina, men fra begyndelsen har kinesiske regeringskilder arbejdet på at forhindre internationale efterforskere og medlemmer af det globale folkesundhedssamfund i at få adgang til dem, udtaler Joe Biden i en erklæring.

De amerikanske efterretningstjenester er delte i deres opfattelse af, hvor virusset stammer fra.

Fire af tjenesterne samt tænketanken National Intelligence Council mener, at smitte fra dyr er mest sandsynligt. En anden efterretningstjeneste mener, at virusset kan være lækket fra et laboratorie.

Analytikere fra tre andre tjenester når ikke frem til nogen klar konklusion.

Rapporten har fået Kinas ambassade i Washington D.C. til at anklage det amerikanske efterretningssamfund for 'politisk manipulation'.

- Rapporten fra det amerikanske efterretningssamfund viser, at USA er indstillet på at gå den forkerte vej med politisk manipulation, udtaler ambassaden i en erklæring.

- Rapporten fra efterretningssamfundet er baseret på en formodning om skyld fra Kinas side. Den gør Kina til syndebuk, tilføjes det.